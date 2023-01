Trenér Pavel Hoftych jej v pomyslném žebříčku nejnadějnějších hráčů svého kádru řadil po podzimu spolu se Stránským hned za Lukáše Pecha, který už ale zamířil do pražské Slavie. „Je soubojovější. Patří k největším českým talentům, potřebuje však zklidnit v koncovce,“ charakterizoval záložníka.

Zimní fotbalový kalendář 2023: S kým a kde hrají v přípravě celky z Boleslavska?

Člen reprezentačního výběru do 19 let byl nyní mezi svými vrstevníky korunovaný jako nejlepší hráč běhající po českých trávnících. V anketě vítězný Daniel Samek totiž po přestupu ze Slavie Praha působí už půl roku v italském US Lecce. Druhý byl v anketě Lukáš Ambros z německého Wolfsburgu.

Slavnostní vyhlášení ankety se vůbec poprvé konalo jinde než v pražském Žofíně a jak ve svém proslovu uvedl předseda FAČR Petr Fousek, nadešel ten správný čas přiblížit vyhlašování anket amatérského fotbalu do regionů a putovat jednotlivými kraji republiky. Jako první dostal příležitost Královéhradecký kraj, který má s podobnými akcemi bohatou zkušenost.