Boleslavi první pohárová vsuvka nevyšla

Po jednoleté odmlce se mladoboleslavští fotbalisté vrátili do kvalifikačních bojů o postup do skupiny Evropské ligy. V úvodním utkání druhého předkola doma remizovala s kazašským Šymkentem 1:1. Oba góly padly v první půli – hosty poslal do vedení bývalý hráč Boleslavi Mirzad Mehanovič trefou z přímého kopu, domácí srovnali zásluhou Nikolaje Komličenka v nastavení první půle.

Úvodní utkání 2. předkola fotbalové Evropské ligy: FK Mladá Boleslav - Ordabasy Šymkent | Foto: ČTK/ČTK

Domácímu mužstvu chvilku trvalo, než se do zápasu dostalo, po deseti minutách se ale rozehrálo a v krátkém sledu si vypracovalo dvě veliké šance po rohových kopech. Nejprve brankář Dmytro Nepogodov vytáhl střelu Nikolaje Komličenka z bezprostřední blízkosti, potom si v podobné situaci poradil i se zakončením Marca Túlia. Hosté navíc na tlak Boleslavi odpověděli gólově. Ze sporně nařízeného přímého kopu se náramně trefil exboleslavský záložník Mirzad Mehanovič. Inkasovaná branka domácí tým mírně rozhodila a jeho rozehrávka drhla. V závěru poločasu se ovšem Boleslavští nadechli k ofenzivě a z poslední akce před pauzou vytěžili vyrovnání. Centr Antonína Křapky našel před brankou přesně Nikolaje Komličenka, který z voleje zamířil přesně k tyči. Druhý poločas se zpočátku nesl zejména v duchu boleslavské ofenzivy. Nejprve se sice nebezpečnou střelou prezentoval šymkentský May Mahlangu, to bylo ale ze strany hostí na dlouhou dobu vše. Naopak Boleslav se tlačila dopředu a těsně před hodinou hracího času málem dala gól, když po prodlouženém rohovém kopu hlavičkoval Muris Mešanovič zblízka těsně nad. Další slušnou příležitost měl domácí tým pět minut před koncem. Po hezké kombinaci na pravé straně se k míči ve vápně dostal Komličenko a přidržel ho pro Tomáše Ladru, který pálil pohotově, přízemní střelou ale o kousek minul branku. Změnu skóre nepřinesl ani závěrečný tlak Středočechů, takže po prvním utkání a výsledku 1:1 má lepší výchozí pozici kazašský tým. Branky: 45+2. Komličenko – 21. Mehanovič. Diváci: 3721. Mladá Boleslav: Šeda – Křapka, Takács, Pudil, Túlio – Ladra, Matějovský (C), Hubínek, Fulnek – Komličenko, Mešanović Ordabasy Šymkent: Nepohodov – Jerlanov, Fontanello (C), Malij, Dosmagambetov – Bystrov, Mahlangu, Diakhate, Mehanović – Badibanga, Paulo Michal Konvalina

Autor: Redakce