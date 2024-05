Kvalifikační utkání o evropské poháry se odehraje potřetí v historii samostatné ligy. Také v obou předchozích případech se v něm představila Mladá Boleslav, která v roce 2019 zvítězila v Ostravě a o sezonu později podlehla v Liberci. Poté se kvalifikační utkání kvůli nižšímu počtu českých zástupců v klubových soutěžích UEFA nehrálo.

Účast v evropských pohárech pro příští sezonu si dosud zajistily ligový mistr Sparta, Slavia, Plzeň a Ostrava. Boleslav se může v soutěžích UEFA představit poprvé od roku 2019, Hradec dokonce premiérově od sezony 1995/96. Od té doby "Votroci" hráli jen někdejší letní Pohár Intertoto.

Boleslav nezastihl závěr sezony v ideální formě. Středočeský celek v nadstavbě prohrál čtyři z pěti zápasů, třikrát za sebou neskóroval a v minulých dvou utkáních utrpěl debakly 0:5 se Spartou a 0:4 na Slavii. S Hradcem se ale Boleslavi poměrně daří, podlehla mu v jediném z posledních pěti ligových duelů.

"Nadstavba se nám nepovedla. Celou dobu jsme o ni hráli a dostali jsme takové příděly, že vás to psychicky srazí dolů. Teď je to o posledním zápase sezony. Musíme přenastavit hlavy hráčů, abychom zvládli zápas s Hradcem," uvedl mladoboleslavský trenér David Holoubek.

"Zažívám takový zápas poprvé. Je to zvláštní, nespravedlivé, ale chápu, že jde také o obrovskou motivaci pro mužstva ze střední skupiny. Když jsme v ní byli my, o poháry se tam nehrálo. Pokud chceme do pohárů, musíme to zvládnout," řekl mladoboleslavský stoper Marek Suchý.

Hradec skončil po základní části devátý, v závěru sezony má ale na rozdíl od Boleslavi dobrou formu. Prohrál jediný z posledních devíti ligových zápasů a ve skupině o Evropu čtyřikrát zvítězil. Venku nenašel přemožitele čtyřikrát po sobě.

"Votroci" se představí ve známém prostředí, neboť ještě do konce minulé sezony měli na stadionu v Boleslavi domácí azyl. Do středočeského města se chystá vyrazit velké množství jejich fanoušků.

"Boleslav má obrovskou herní kvalitu. V kádru má nadstandardní hráče, celkově je to velice dobré mužstvo. Naší výhodou je fakt, že oni to utkání vyhrát musejí, zatímco my jsme v té roli, že zvítězit můžeme. Pohárové ambice měli před sezonou určitě větší než my," řekl asistent královéhradeckého trenéra Stanislav Hejkal.

"Takže aby tento ročník svým způsobem zachránili, musejí prostě vyhrát. Nám se naopak závěr ročníku hodně povedl, navíc ho můžeme okořenit účastí v pohárech. Do zápasu jdeme bez (kapitána) Petra Kodeše, který dostal červenou kartu. Přesto uděláme absolutní maximum pro to, abychom zápas zvládli. Jsme jen jeden krok od obrovského úspěchu," dodal spolupracovník hlavního trenéra Davida Horejše, který po sezoně v Hradci skončí a bude dělat asistenta v Bohemians 1905.