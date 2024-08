Matějovský a spol. v utkání dlouho drželi otěže ve své moci. Po změně stran se dostalo s přispěním vlastního gólu jednoho ze soupeřů i na kýžené vedení.

Jenže v závěrečné desetiminutovce přišel doslova šok. Domácí jako by vypadli z role po dlouhém přezkoumání situace v jejich šestnáctce u videa. Penalta se nakonec nekopala. Do té doby prakticky neškodní hosté ale do pěti následných minut slepili dvě gólové situace a vývoj zcela otočili.

O tom, že do odvety, která je u Dunaje na programu za týden, půjdou týmy za nerozhodného stavu, rozhodl na poslední chvíli skvěle trefeným přímým kopem ve výborné formě hrající Tomáš Ladra. Hosté šli jen chvíli před tím po vyloučení do deseti.

„S výsledkem jsem spokojený, protože jsme počítali, že se bude jednat o vyrovnané utkání a rozhodovat se bude až ve druhém zápase. Sice jsme ještě v nastaveném čase vedli, ale domácí nakonec zaslouženě vyrovnali,“ řekl po zápase hostující kouč Gyorgy Bognar.

Domácí strana byla s výsledkem už o něco méně spokojená. „Soupeř nás střídáním a nasazením dvou vysokých útočníků výrazně pozlobil. Nakonec jsem rád, že jsme to zremizovali,“ říkal po zápase domácí kouč David Holoubek. A pokračoval: „Teď jsme v polovině naší cesty a čeká nás těžký zápas ve venkovním prostředí. Teď se musíme připravit na všechno a jet tam vyhrát, respektive postoupit.“

Kouče Holoubka mrzely nevyužité šance: „V prvním poločase jsme byli dominantní na míči, měli jsme nějaké šance, ale byli jsme nepřesní v zakončení. Museli jsme dobývat velmi organizovanou obranu soupeře.“ A pokračoval: „Za stavu 1:0 jsem si myslel, že budeme schopni přidat ještě jednu branku, což se nám ale nepodařilo.“

Své hodnocení přidal i boleslavský útočník Vasil Kušej: „Zápas jsme začali aktivně, jenom je škoda, že jsme v prvním poločase nedali gól na 1:0. Drželi jsme balón a soupeř byl zalezlý v bloku a jenom nakopával míče.“ Nakonec ale i Kušej byl rád za remízu 2:2: „Mrzí nás, jak to dopadlo, ale nakonec jsme aspoň dokázali uhrát remízu. Je to zatím mezikrok. Alespoň jsme ukázali, že dokážeme hrát až do 95. minuty a nevzdáváme se!“

FK Mladá Boleslav - Paksi FC 2:2 (0:0)

Branky: 65. vlastní Kynyik, 90+7. Ladra – 80. Böde, 85. Papp. Rozhodčí: Kikacheishvili – Akhvlediani, Gabisonia (všichni Gruzie). ŽK: 0:3. ČK: 90+6. Lenzsér (Paksi).

Boleslav: Trmal – Kostka, Král, Králik, Fulnek – Sakala, Matějovský – Mašek (83. Jawo), Mareček (59. Langhamer), Kušej (83. Pulkrab) – Ladra. Trenér: David Holoubek.

Paksi FC: Simon – Ötvös, Kinyik, Lenzsér – Kovács (90. Vas), Windecker, Vécsei (78. Balogh), Papp, Osváth – Haraszti (C) (78. Böde) – Zimonyi (46. Tóth – 90. Silye). Trenér: Gyorgy Bognar.