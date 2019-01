Mladá Boleslav - Fotbalisté Boleslavi dnes musí proti makedonskému soupeři umazat dvoubrankovou ztrátu.

Tisková konference před zápasem Evropské ligy | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Zápas roku přichází pro fotbalisty FK Mladá Boleslav o dost dřív, než sami asi předpokládali. Z úvodního zápasu třetího předkola Evropské ligy si z Makedonie přivezli dvoubrankové manko. To musí ve čtvrtek smazat, aby odvrátili překvapivě brzký konec v pohárové Evropě.

Předzápasová matematika hovoří jasně. Boleslav potřebuje pro postup vyhrát o minimálně o tři branky. Výhra domácích 2:0 by pak posunula zápas do prodloužení.

Ideálně tedy zopakovat víkendovou výhru 3:0 z ligy proti Liberci. „Pro nás byl zápas s Libercem velmi důležitý vzhledem k odvetě. Víme, že nás čeká těžký úkol, protože jsme si přivezli nepříjemný výsledek. Ale věříme, že doma to dokážeme zvrátit," řekl trenér Karel Jarolím.

Tomu už se jednou povedlo vybojovat postup, když první zápas prohrál venku 0:2. „Mám v živé paměti souboj Slavie s Osijekem. Tam jsme také prohráli 0:2 a nakonec to zvládli a postoupili," vzpomínal na osmifinále Poháru UEFA z roku 2000, kdy dovedl doma Slavii k výhře 5:1, když postupový gól padl až v poslední minutě.

„To už je ale straně dávno. Nyní bych rád nový zážitek a pak vzpomínat na zápas Boleslav – Tetovo," řekl na předzápasové tiskovce i tak dobře naložený Karel Jarolím. Ten se smíchem odpověděl i na novinářský dotaz, zda cítí větší tlak na postup vzhledem ke svému blížícímu se odchodu z Mladé Boleslavi. „Já jsem pod tlakem pořád. Už takhle nespím, a vy mi to ještě připomínáte…"

„Neskládáme zbraně. Je to nepříjemný výsledek, ale je to jen poločas. Doma jsme silnější, musíme se kousnout. Když se nám povede skórovat, tak to bude otevřené. Do šancí jsme se dostávali i v Makedonii, takže nevidím důvod, proč by to nešlo doma. V našem prostředí jsme schopni jim vstřelit tři branky a postoupit. V našich silách to je," řekl brankář Jakub Diviš.

Stejně hovořil i kapitán Lukáš Magera: „Po zápase ve Skopje jsme všichni věděli, že se nám zápas nevydařil. Ale na druhou stranu jsme si hned řekli, že kvalitu na domácí obrat máme. Doma jsme silní."

A nastínil i možnou cestu k brance soupeře: „Už první zápas ukázal, že šance dostat se přes jejich obranu jsou. Když jsme byli dobře postavení a napadali je, tak nám několik míčů darovali. Bohužel jsme to nedokázali dotáhnout."

Mladá Boleslav nemůže nasadit stopera Lukáše Hůlku, který v prvním utkání dostal červenou kartu. „Problém máme se stopery, protože kromě Hůlky to nevypadá dobře s Polomem. Klobása je napuchlý – má nějaké problémy se zuby. Naopak k dispozici by už měl plně být Tomáš Přikryl.

Odvetný zápas třetího předkola Evropské ligy se hraje ve čtvrtek s výkopem v 19 hodin.