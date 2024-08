Na „první poločas“ boje o podzim v pohárové Evropě se diváci dostanou za 200 korun. Senioři, majitelé průkazů ZTP a děti od 6 do 15 let a studenti zaplatí polovinu. Děti do šesti let jdou bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze pořídit prostřednictvím portálu Ticketlive.

„Slevy je možné uplatnit pouze na pokladnách. Na toto utkání neplatí permanentky,“ informoval klub na svých stránkách.

K pondělnímu poledni byl k dispozici ještě dostatek volných míst, i přesto, že část vybraných sektorů klub blokuje pro hlavního partnera Škoda auto. Utkání se v Lokotrans aréně odehraje ve čtvrtek 22. srpna od 18 hodin. Odveta je na programu o týden později na stadionu soupeře.