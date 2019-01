Mladá Boleslav – Konec spekulacím o nástupci odvolaného kouče Dušana Uhrina na lavičce fotbalistů Mladé Boleslavi. Vedení středočeského klubu v úterý představilo jako hlavního trenéra Jozefa Webera, o kterém se od soboty mluvilo jako o nejvážnějším kandidátovi.

Jozef Weber se stal novým trenérem fotbalistů Mladé Boleslavi. | Foto: Jiří Koros

Vytáhnout celek s pohárovými ambicemi co nejrychleji od sestupového pásma, které se po osmnáctém kole a páté boleslavské porážce v řadě přiblížilo na pouhý bod, má Jozef Weber. Sedmačtyřicetiletý rodák ze slovenské Bytče podepsal v Mladé Boleslavi smlouvu na dva a půl roku.

Na scénu nejvyšší soutěže se Weber vrací po necelých čtyřech měsících. Na podzim vedl Karvinou, která byla po Bohemians jeho druhým angažmá v roli hlavního kouče. S oběma kluby vykopal postup z druhé ligy. Na severu Moravy nasbíral ve třinácti kolech druhé prvoligové sezony osm bodů, následně byl odvolán. Nyní do bojů v druhé polovině tabulky zasáhne v barvách Mladé Boleslavi.

„Jednoznačným krátkodobým cílem je co nejrychlejší záchrana v první lize," uvedl Jozef Weber po svém nástupu k aktuálně třináctému celku HET ligy. „Mladá Boleslav je ambiciózní klub a má velkou perspektivu posunout se v lize výš. Jsou zde ambiciózní a mladí hráči, kteří však svůj potenciál nenaplňují. Především to se pokusíme co nejdříve změnit," dodal bývalý záložník s více než čtyřmi stovkami prvoligových startů.

Dvanáctý trenér Boleslavi během necelých čtrnácti sezon v nejvyšší soutěži už má jasno také o svých nejbližších spolupracovnících. Jedním z asistentů bude opavský Jan Baránek, staronovým trenérem brankářů Jiří Malík. Z Uhrinova realizačního týmu zůstává druhý asistent Adrian Rolko a kondiční trenér Jan Budějský. Petr Čuhel s Jaromírem Blažkem naopak skončili.

Po odložení středečního pohárového čtvrtfinále čeká nový trenérský štáb ostrý křest v sobotním domácím utkání proti pražské Slavii.