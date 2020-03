Naopak Plzeň bude vyhlížet semifinálového soupeře. „Podařilo se postoupit, to je perfektní. Až do 70. minuty jsme předváděli velmi dobrý výkon. Byli jsme dost rychlí a produktivní,“ chválil slovenský kouč Adrian Guľa, který po zimním příchodu Plzeň pozvedl ke skvělým výkonům.

Jeho svěřenci výborně odstartovali i středeční utkání a od začátku soupeře přehrávali. Boleslav se vpřed dostávala jen sporadicky a Hruškovu branku prakticky neohrozila. Plzeň svůj tlak začala využívat ke konci první půle. Úvodní branku obstaral Jan Kopic, který v souboji na rohu šestnáctky předčil obránce Křapku a propálil brankáře Mikulce. Kopicovi zápas vyšel na výbornou, ještě do konce poločasu se podílel na dalších dvou trefách Viktorie. Nejprve jeho střílený centr zužitkoval francouzský forvard Jean-David Beauguel a po něm se mezi střelce po Kopicově asistenci zapsal i Joel Kayamba, který obešel Zeleného a krásným gólem na 3:0 ukončil první půli.

„Nerad to říkám, ale dnes jsem hráčům řekl, že utkání je rozhodnuté o půli a byl bych nerad, abychom tady dostali pět nebo šest gólů,“ přiznal kouč hostí Jozef Weber, co řekl o poločase v kabině svému týmu.

Plzeňské vedení ještě navýšil obránce Radim Řezník, který čtyři minuty po přestávce překvapivou dalekonosnou ranou zaskočil obranu i dvacetiletého gólmana Mikulce. Jeho zásahem se už ale domácí tým střelecky vyčerpal. Do hry se postupně dostávali i hosté, větší tlak ale přišel až v závěrečné dvacetiminutovce, kdy nejprve po centru slávistického hosta Zeleného hlavičkoval do tyče Budínský, až potom začaly padat branky.

„Závěr jsme měli uhrát lépe, nebyli jsme už tak draví, ale je potřeba uznat i sílu Boleslavi. Nervózní jsem nebyl, ale dráždili jsme hada bosou nohou. Fanoušek si zaslouží, abychom makali až do konce,“ říkal pak Guľa.

Byl to právě Lukáš Budínský, který po tvrdé ráně Zeleného a dorážce Höniga poslal z hranice vápna míč do brány. „Ulevilo se nám, že jsme dali na jaře konečně góly. To jsme si dali jako jeden z cílů do druhé půle. Zaměřili jsme se na to, abychom ve druhé půli další branky neinkasovali a nějakou vstřelili. Ne úplně se nám to povedlo,“ uvedl Weber k prolomení gólového sucha.

V 83. minutě přišla velká chvíle Mikulce, který zneškodnil penaltu domácího útočníka Chorého. Místo navýšení vedení tak Plzeňští ještě jednou inkasovali, boleslavský brejk zakončil opět Lukáš Budínský, který si za vápnem přehodil míč na levačku a druhým gólem v zápase snížil na konečných 2:4 z pohledu Boleslavi.

„Musím pogratulovat Plzni, která naprosto zaslouženě postoupila. Myslím si, že i když jsme skóre v závěru trochu vylepšili, tak průběh a výsledek odpovídá současnému stavu a formě obou mužstev,“ shrnul Jozef Weber.

Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 4:2 (3:0)

Branky: 33. Kopic, 39. Beauguel, 45. Kayamba, 49. Řezník - 77. a 85. Budínský. Rozhodčí: Orel - Blažej, Koval

ŽK: Řezník - Tatajev, Budínský

Diváci: 4519



Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Limberský (55. Kovařík) - Bucha, Kalvach, Čermák (78. Herc) - Kayamba, Beauguel (55. Chorý), Kopic

Trenér: Guľa



M. Boleslav: Mikulec - Křapka, Tatajev, Mazuch, Zelený - Hubínek, Hönig - Douděra (71. Ladra), Budínský, Fulnek (53. Auer) - Wágner (46. Jiří Klíma) Trenér: Weber