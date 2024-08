„Je to bezesporu nejdůležitější zápas sezony, jak pro klub, tak pro fanoušky. Myslím, že tento zápas může ovlivnit vývoj celé sezony. Pro mladší fanoušky je to zatím největší zápas, co zažili,“ těší se vedoucí boleslavského fanklubu Ondřej Dvořák.

Právě on už roky nejvěrnější příznivce středočeského klubu „organizuje“, komunikuje s vedením, zařizuje už pravidelné venkovní výjezdy.

Na jakou podporu se mohou hráči těšit na šestitisícovém stadionu maďarského vicemistra? „Naplnili jsme autobus, za což jsme rádi, a máme informace, že vyjíždí i fanoušci auty, nebo vlakem. Nechci předbíhat, ale věříme, že se nás sejde dobrý počet a podpoříme hochy k postupu,“ přiblížil 12 hodin před večerním odjezdem od Lokotrans arény.

Ve dvacetitisícovém městečku na Dunaji bude výprava s předstihem, před úvodním výkopem utkání stihne i prohlídku. „Paksi je velmi malé město. Projdeme si ho, abychom poznali další kus světa, dáme si k obědu místní speciality, jako vždy na zahraničním výjezdu, a pokud bude teplo, najdeme si nějaké místo k odpočinku, třeba u vody, abychom měli sílu na večerní zápas,“ přiblížil nefotbalový program Ondřej Dvořák, od narození fanoušek Bolky, v níž jako žáček dokonce absolvoval i pár tréninků, výraznější fotbalová kariéra z toho ale nebyla.

close info Zdroj: FK Mladá Boleslav zoom_in Ondřej DvořákBoleslavská vlna, jak v Bolka Supporters přezdívají výjezdům, zažívá evropskou tour po delší době. Ujít si nenechali ani výjezd do daleké Litvy v rámci úvodního předkola – rovněž autobusem. Podle Ondřeje Dvořáka při náročném organizování na cílové destinaci až tolik nezáleží.

„Vzdálenost hraje roli jen v rozhodování lidí. Ne každý chce jet čtrnáct hodin autobusem na fotbalový zápas. V tomto směru byl o maďarský zájezd větší zájem,“ srovnává. Co je na zorganizování takového výletu nejtěžší? „Sehnat dopravce, který nás tam za dobré peníze bezpečně odveze,“ vypálí bez váhání.

Odveta v Paksi bude v centru pozornosti fanoušků z mnoha důvodů. Jedním je i premiéra nového kouče – Švéda Andrease Brännströma. Jak coby fanoušek vnímá výměnu trenéra uprostřed dvojázápasu - po domácí remíze 2:2? „Bylo to pro mě překvapení. Ale to, v jakou chvíli se to stalo, ve mně budí dojem, že už to bylo opravdu potřeba, aby se šlo postupu naproti. Nejednalo se o unáhlené řešení,“ zastává se Ondřej Dvořák vedení svého klubu navzdory všeobecné kritice o načasování rošády.

Pokud to s postupem mezi 36 elitních účastníků třetí evropské soutěže v pořadí klapne, museli by Boleslavští kvůli nevyhovujícímu stadionu cestovat i za domácími zápasy. Případný náhradní azyl už mají domluvený v Hradci Králové.

„Mrzelo by to dost. Hrát ty zápasy doma je vždy nejvíc. Dokázali bychom vyprodat stadion. To bych si přál,“ komentuje hrozící přesouvání za domácími zápasy jedna z hlavních tváří fanklubu. Jedním dechem pak dodává, že věří, že s klubem v takovém případě najdou cestu, jak do Hradce dostat všechny fanoušky, kteří budou mít o zápasy zájem.

Právě notně zlepšená komunikace s vedením klubu po nástupu nového prezidenta Davida Trundy je podle Ondřeje Dvořáka cestou, jak zvýšit diváckou základnu patřící mezi ty nejméně početné v lize. „Minulá a tato sezona je pro nás velkým motorem. Vidíme větší zájem o fotbal a naše počty se zvyšují. Na to, kolik má Boleslav obyvatel, si nyní vedeme dobře. Ale naše cíle jsou ještě výš! uzavírá Ondřej Dvořák. S jakou náladou se modrobílé šiky vrátí od Dunaje?