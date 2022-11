Podzimní část sezony v příštích dnech netradičně zakončí osmifinále domácího poháru (Boleslav hraje v pátek na Slovácku). Většina týmů následně ještě nebude mít volno a hráče devíti z šestnácti ligových klubů čekají souběžně se šampionátem v Kataru zápasy v Tipsport lize. Každý celek odehraje tři utkání v jedné z pěti čtyřčlenných skupin. V pořadí 26. ročníku tradičního přípravného turnaje se zúčastní dvacet mužstev, z toho devět z české první ligy.

Slepička kraluje střelcům přeboru. Radost z fotbalu ale nemám, říká upřímně

Mladá Boleslav ve skupině A narazí na Hradec Králové (25. 11.), Chrudim (2. 12.) a Varnsdorf (9. 12.). Všechna utkání odehraje v domácím prostředí v areálu Městského stadionu. Dějištěm jednoho ze zápasů by se mohl stát také stadionek v Mnichově Hradišti, kde by se ve středu 30. listopadu „napůl cestě“ střetly na přírodní trávě Liberec a Bohemians 1905. V případě nepříznivých klimatických podmínek by se televizní duel odehrál na Xaverově, stejně jako všechny ostatní v rámci skupiny B.

Program turnaje otevře dnešní utkání mezi Olomoucí a Zlatými Moravci v Lanžhotě. Tipsport liga vyvrcholí 10. prosince, celkový vítěz vzejde z jedné společné tabulky.

Tipsport liga:

Skupina A (Mladá Boleslav, Hradec Králové): Mladá Boleslav, Hradec Králové, Chrudim, Varnsdorf.

Skupina B (Praha-Xaverov, Mnichovo Hradiště): Bohemians Praha 1905, Liberec, Táborsko, Žižkov.

Skupina C (Praha-Strahov, Praha-Vyšehrad, Praha-Xaverov, Pardubice): Pardubice, Teplice, Sparta Praha B, Vlašim.

Skupina D (Lanžhot, Prostějov, Senec, Zlaté Moravce): Olomouc, Prostějov, Zlaté Moravce, Skalica.

Skupina E (Trenčín, Senec, Zlín): Brno, Zlín, Trenčín, Trnava.