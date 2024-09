S nápadem podle informací z klubu přišli starší hráči před utkáními s izraelským týmem Hapoel Beer Sheva v prostředním z celkem tří absolvovaných předkol KL. V maďarském Paksi úspěšně dotažený postup do hlavní fáze evropského poháru pak sázku dokonal.

Barvu mají za úkol všichni vlasatí, ostatní alespoň vousy. Stranou by neměl zůstat ani realizační tým. „Vše by mělo být do sobotního utkání proti Liberci,“ slibují v Bolce.