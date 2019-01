Benátky nad Jizerou/ V přímém souboji o první místo se radovali hosté

Benátky – Čejetice 1:2



Poslední kolo okresního přeboru dorostu slibovalo přímý souboj o titul. Domácí potřebovali k jeho zisku vyhrát, hostům stačila i remíza. Nakonec se radovali Čejetice po výhře 2:1.



Početná skupinka hostujících fanoušků mohla poprvé slavit v 17. minutě, když Čejetické poslal do vedení Jaroš.



I po vedoucí brance měla více ze hry hostující Čechie, která ostřelovala domácí branku ze všech pozic. Domácí zahrozili jednou, a to krásnou střelu z dálky, kterou však Dufek konečky prstů vyrazil na břevno.



Poté opět uhodili hosté a po ruce domácí obrany ukázal rozhodčí na značku pokutového kopu. Zodpovědnost na svá bedra vzal kapitán týmu Radek Šimáček a poslal balon do opačného koutu, než šel domácí golman.



Benátky v tu chvíli potřebovali vstřelit tři branky. A to měli v hlavách také hosté, kteří se zatáhli do obrané ulity a domácí tým začal dobývat Dufkovu bránu. Skórovat se nakonec podařilo domácím zhruba v 70. minutě po vlastním gólu hostí.



To však byla labutí píseň domácích a Čejetice se tak mohli naplno pustit do víru postupových oslav.



Branky: 70. vlastní – 17. Jaroš, 32. šimáček. Rozhodčí: Paulus. Diváků: 70. Poločas: 0:2.

Trenér Čejetic Tomáš Korec:„Jsem naprosto spokojen s celou sezonou, kterou jsme završili ziskem double. Je to zásluhou celého týmu a skvělé party. Tento tým má budoucnost, protože v něm je devět hráčů, kteří teprve před rokem vyšli ze žáků."