Kombinovaná sestava trenérů Staňka a Kysely dokázala s favoritem uhrát výsledek, za který se rozhodně nemusela stydět. Do výraznějších šancí se sice domácí nedostali, z těch hostujících ale inkasovali pouze třikrát.

V prvním poločase budoucího nováčka třetí ligy dvakrát pokořila nová útočná akvizice Severočechů David Puškáč, druhou branku vstřelil hlavou po rohovém kopu:

Jablonecký David Puškáč střílí druhou ze svých branek do sítě Benátek | Video: Luboš Kurzweil

Po změně stran se na osmi postech protočená sestava favorita prosadila už jen jednou. Matěj Polidar z penalty překonal o poločase střídajícího Lukáše Dědka, který předtím fauloval Tchanturishviliho:

Jablonecký Matěj Polidar v Benátkách z penalty pečetil výhru favorita na 3:0 | Video: Luboš Kurzweil

Utkání mělo slavnostní úvod. Hostující útočník Jan Chramosta obdržel od předsedy domácího klubu Marka Maříka dres na památku. Právě Benátky byly pro autora 95 prvoligových gólů první fotbalovou štací úspěšné kariéry. Do samotného utkání ale zkušený útočník nezasáhl.

close info Zdroj: Deník/Luboš Kurzweil zoom_in Fotbalisté Benátek v přátelském utkání na závěr sezony podlehli prvoligovému Jablonci 0:3, pro hosty šlo naopak o první test letní přípravy. Na domácí straně se naopak na závěrečné minuty dostal na hřiště i asistent trenéra Jan Kysela. Exligista už má hráčskou registraci ve Veletově, hrajícím okresní soutěže na Kolínsku, žádný comeback se prý ale s návratem do ČFL rozhodně nechystá.

„Bylo nás na tenhle zápas minus šest lidí, kteří se víceméně pohybovali v základu. Doplnili jsme to klukama z dorostu a béčka. Bylo to pro nás vyloženě jen dohrání sezony,“ nastínil po utkání.

„Kluci to zvládli se ctí. Když jsem viděl výsledek Mladé Boleslavi, která nastřílela 28 branek (Novému Boru), bál jsem se, že by to mohlo dopadnout stejně. Ale kluci se toho zhostili fantasticky a na závěr tak těžké sezony a ve stavu, v jakém jsme, uhráli skvělý výsledek,“ chválil.

Zahrát si proti ligovému mančaftu podle něj kabinu potěšilo. „Takovou možnost asi jen tak mít nebudou. Určitě to splnilo očekávání,“ dodal před odchodem na zaslouženou fotbalovou pauzu, byť rozhodně nebude dlouhá. „Začínáme okolo 10. července. Hlavní je, aby si všichni odpočinuli a ti, co měli nějaké zranění, se dali do kupy. Třetí liga je fyzicky o hodně náročnější a musíme se na to připravit,“ uzavřel.

Na hostující lavičce si odbyl premiéru ex-liberecký trenér Luboš Kozel:

Fotbalisty Jablonce vedl poprvé nový trenér Luboš Kozel | Video: Luboš Kurzweil

Zápas podle jeho slov splnil účel. „Měli jsme první herní praxi, v které se všichni hráči dostali na hřiště. Možná to bylo divočejší, než jsme si mysleli. Ale byl těžký terén a byly tam ostřejší zákroky. Nevyšli jsme z toho úplně bez újmy, ale snad to u hráčů nebude nějak na dlouho. Gólů jsme mohli dát víc, třikrát jsme šli ještě sami na branku, ale nedali jsme z toho nic. To určitě můžu hráčům vytknout. Na druhou stranu domácí jsme do žádné větší šance nepustili. Z pohledu defenzivy to špatné nebylo,“ hodnotil pro klubový web.

SK Benátky nad Jizerou – FK Jablonec 0:3 (0:2)

Branky: 5. a 37. Puškáč, 80. z pen. Polidar. Rozhodčí: Nejedlo. ŽK: 1:0. Střely na branku: 2:11. Střely mimo: 2:4. Rohy: 3:6. Ofsajdy: 2:7. Fauly: 8:5. Diváci: 140.

Benátky: Straka (46. Dědek) – Poustecký (60. Holakovský), Kopa, Hell, Poběrežský (46. Jimmy, 84. Kysela) – Bodlák (69. Ječný), Fabián (79. Kadeřábek), Špitálský (46. Mlynka), Hájek (79. Lenikus), Kohout (79. Plíhal) – Macek (69. Machů).

Jablonec - 1. poločas: Fendrich – Karban, Tekijaški, Souček – Kratochvíl (33. Martinec) – Fortelný, Melka, Slávik, Polidar – Alegue, Puškáč. 2. poločas: Kotlín – Cedidla, Štěpánek, Hurtado, Souček (68. Karban) – Martinec - Velich, Beran, Fortelný (68. Melka), Tchanturishvili – Krulich (55. Polidar).