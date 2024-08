Los 1. kola MOL Cupu svedl nedávné soky z divize C. Benáteckým fotbalistům nyní patří přívlastek třetiligoví, severočeské Velké Hamry bojují o postup do třetí nejvyšší soutěže v letošním ročníku. Vstup měly fantastický, po dvou kolech jsou s plným bodovým ziskem druzí. Po bezbrankové první půli padaly branky až po přestávce. Úspěšnými se stali stejní střelci, kteří o uplynulém víkendu skórovali i proti boleslavské rezervě, navíc v totožném pořadí. Benátečtí tak po hladké výhře 3:0 vyčkávají los, který by jim mohl přihrát tým z profesionálního fotbalu.

Oba týmy nastoupily do utkání se šesti změnami oproti minulému mistrovskému zápasu. Lépe do zápasu vstoupili hosté. Po sedmi minutách hry se elegantně uvolnil na pravé straně Mlynka, který centrem do vápna hledal Rulfa, jemuž ale míč přeskočil kopačku. Domácí odpověděli šancí Voseckého, který ale z nadějné pozice mířil o píď nad břevno.

S přibývajícími minutami začalo být rušno před oběma bránami. Nejprve na Dědka sedm minut před poločasovou pauzou nevyzrál po úniku z levé strany Šohaj. Vzápětí se na druhé straně střílený centr Mlynky snesl na břevno. Ve 43. minutě přesný Hájkův centr hlavičkoval osamocený Mlynka, avšak Čamrda famózním zákrokem vyškrábl míč na rohový kop. Bezprostředně po něm zakončoval z hranice vápna Zabilanský a domácí brankář musel vyrážet míč na břevno své brány.

Do druhé půle provedla hostující střídačka hned tři změny v sestavě. Osm minut po poločasové pauze se před vápnem chopil míče Žitka, při rychlé kličce posadil na zadek svého ještě nedávného spoluhráče Rolla a neohroženě si to namířil mezi tři protihráče do pokutového území, mezi kterými se prosmýkl a chladnokrevně pokořil Čamrdu. Na druhé straně nechal hlavičkující Vosecký vyniknout Dědka.

Na nepříznivý stav reagoval domácí trenér Vodička vystřídáním čtyř hráčů, kdy na trávník mimo jiné poslal exligisty Diviše a Geberta. Hostům zatrnulo po hlavičce Svrčka, která ale úspěch neslavila. Čtvrt hodiny před koncem přetavil Žitkův centr z pravé strany v branku Duch, který špičkou kopačky usměrnil míč za vybíhajícího Čamrdu. Chvíli poté měli hosté výhodu trestného kopu. Míč si postavil Fabián a svým přesným pokusem dostal míč k levé tyči.

V tu chvíli bylo o vítězi a postupujícím prakticky rozhodnuto. Nic na tom nezměnila ani tvrdá Divišova střela z levé strany, se kterou si Dědek poradil. To byla také tečka za pohledným utkáním, po kterém benátecký tým oslavil postup do 2. kola.

"Bylo to stoprocentně zasloužené vítězství Benátek. Nepředvedli jsme nic, ale vůbec nic. Tím nesnižuji výkon hostujícího týmu. Benátky byly prostě o třídu lepší," konstatoval trenér domácích Jaroslav Vodička.

Hostující Tomáš Staněk přisuzoval podíl na "dobrém fotbale" i soupeři: "Domácí vždy hrají hodně útočně. Počkali jsme si na ně a trestali je po brejkových situacích. Už v prvním poločase jsme měli čtyři brankové příležitosti, soupeř dvě. Ve druhé půli jsme to dovršili. Jsme rádi, protože Velké Hamry nejsou jednoduchým soupeřem a mají svoji kvalitu. Výsledek 3:0 je pro nás hodně povzbuzující."

FK Velké Hamry – SK Benátky nad Jizerou 0:3 (0:0)

Branky: 53. Žitka, 75. Duch, 81. Fabián. Rozhodčí: Švec – Havel, Bahník. ŽK: 2:3. Diváci: 220.

Velké Hamry: Čamrda – Zounek (59. Javůrek), Roll, Šidlo, Skuhravý – Kováčik (59. Kubín), Munzar (59. Diviš), Vyčítal (73. Štěpánek), Šohaj – Vosecký (59. Gebert), Svrček.

Benátky: Dědek – Zabilanský, Tvaroha, Kopa (46. Hell), Komma – Mlynka, Hájek (46. Duch), Vobořil (70. Fabián), Rulf, Kohout (80. Poběrežský) – Macek (46. Žitka).