No, jsme nadšení. Samozřejmě po takové úspěšné sezoně, kdy jsme získali 73 bodů z devadesáti, tak i když jsme neskončili první, což jsme chtěli, tak je to pěkné a vážíme si toho. Samozřejmě víme, že to je velká výzva pro nás a budeme se moc snažit v té vyšší soutěži hrát důstojnou roli a nespadnout zase. I když víme, že to bude hodně těžké.

Benátky jsou pár dní znovu třetiligové, co na to říkáte?

Navíc už několik dní stojí černé na bílém, že právě Benátky, jako nejlepší z týmů na druhých místech skončeného ročníku divize, nahradí o patro výš Přeštice, které přihlásily pouze čtvrtou nejvyšší soutěž. „Je to pro nás velké zadostiučinění,“ připomněl Marek Mařík v rozhovoru šest let starý sestup. Přesně tak dlouho se klub od Jizery snažil vyškrábat zpět.

Plánujete hodně říznout do kádru, který se o postup zasloužil, nebo tým má základ, který jenom oživíte?

close info Zdroj: Deník/Luboš Kurzweil zoom_in Marek Mařík, předseda SK Benátky Po těch dvou sezonách, kdy jsme se pohybovali na špici divize, si myslím, že tým má základ. Chtělo by to oživit třemi čtyřmi hráči, abychom měli adekvátní střídání a aby to bylo spíš do kvality.

Nakonec se vám vyplatilo jít po pozici druhého nejlepšího mužstva na druhých místech, když to nešlo z prvního…

Vyplatilo. Celou dobu jsme věděli, že se může stát cokoliv. A jestliže nás před šesti lety poslali administrativně dolů, tak teď jsme za odměnu dostali to, že zase administrativně postupujeme.

Cítíte zadostiučinění?

Ano, protože to byl na nás faul a dodnes to cítíme jako křivdu (Benátky sestoupily z ČFL jako třetí tým – se ziskem 41 bodů - kvůli nepřihlášení FK Olympia Praha do druhé ligy). Takže trochu to bereme, že by byla škoda toho nevyužít.

Na návrat jste si museli počkat několik sezon…

Je to šest let. Když vezmu i dvě sezony s covidem, pohybovali jsme se na čele. Co více vlastně v té divizi můžeme dosáhnout? Spoléhat na to, že budeme první, to by bylo hodně těžké, protože ty mančafty budou kvalitní. Zkusíme si vyšší soutěž. Kluci si to zaslouží.

Co stálo podle vás za tím, že se podařilo nasbírat druhý nejvyšší počet bodů ze všech divizních týmů?

Myslím si, že to je o tom, že jsme měli kolektiv, že jsme táhli jako parta a že jsme do každého zápasu šli, i když jsme někdy nebyli lepší, že jsme to utáhli vůlí a štěstím. A myslím si, že kluci to zvládli špičkově.

Dnešní zápas proti prvoligovému soupeři je pro vás taková třešnička na dortu?

Plno lidí už je na dovolených, plno dalších je zraněných, takže ne že by z toho kluci nebyli nadšení. Ale i kvůli Honzovi Chramostovi, který je odchovanec. Věříme, že jednou tady skončí. Tak jsme to udělali a vyhověli jsme. Je to třešnička na dortu. A vlastně jsme čekali, že dneska to bude oslava té ČFL, že si tu sedneme a zapijeme to.

Dodatečný postup očima trenérů

Tomáš Staněk, hlavní kouč: Jsem samozřejmě šťastný, že jsme postoupili. Získali jsme třiasedmdesát bodů, což je obrovská porce, kterou v českých soutěžích, kromě Ústí nad Orlicí, nikdo nezískal. V loňské sezoně postupovala liberecká rezerva z této skupiny také s třiasedmdesáti body. Z tohoto pohledu to beru jako úspěch a obrovské úsilí a práce našich kluků. Během jarní sezony jsme se potýkali s personálními problémy, co se týče sestavy. Hodně nás tlačili fanoušci, kteří jezdili na venkovní zápasy. Kupříkladu v Novém Bydžově nám strašně pomohli. Přichází zápasy, které musíte naklonit na svoji stranu, pokud chcete hrát o postup. Fanoušci nás strašně moc podporovali a za to jim patří obrovský dík. Nepamatuji si, že by na nějaký divizní tým jezdili fanoušci v takto hojném počtu. Náš postup je i jejich zásluhou. Poděkovat se zaslouží také vedení klubu, které nám umožnilo nějaké podmínky a přivedlo hráče, které jsme si vytipovali. Nakonec jsem rád, že všichni kluci, které jsme přivedli, byli ku prospěchu toho postupu. Sezonu tak hodnotím velice kladně, navíc jsme za odměnu dostali administrativní cestou postup. Ale asi všichni víme, jak jsme nasbírali body my a jak je nasbíralo Ústí nad Orlicí. Nyní už se těším na dovolenou a desátého července se tu všichni zase sejdeme.

close info Zdroj: Deník/Luboš Kurzweil zoom_in Fotbalisté Benátek v přátelském utkání na závěr sezony podlehli prvoligovému Jablonci 0:3, pro hosty šlo naopak o první test letní přípravy. Jan Kysela, asistent: Osobně jsem nesledoval, jestli se někdo chystá přihlásit do ČFL či ne. Šli jsme zápas od zápasu a chtěli každý vyhrát. Na konci sezony takhle sešlo. Hamry ztratily nějaké body. My jsme udělali fantastickou sérii a prioritou bylo porazit Ústí, které si za mě první místo absolutně nezaslouží. Vědí to všichni, kdo se okolo fotbalu pohybují. Víc to nechci rozebírat.

Nemrzelo Jana Kyselu, že si postupové oslavy neužili přímo na hřišti? Něco se samozřejmě proslýchalo, ale nechtěli jsme to pouštět do kabiny, protože by to některé hráče mohlo svázat. Čekal jsem, že když zvládneme náročné zápas v Bydžově a s Ústím, tak druhé místo uhrajeme. První jsem už nečekal, protože vím, jak probíhají zápasy Ústí.