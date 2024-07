Stály proti sobě dva celky, které skončily v divizích na druhé místě a postoupily až dodatečně. Teď se snaží dostat svoje týmy na takovou úroveň, aby byly ve třetí lize konkurenceschopné. Oba se také posílily, ale realizační tým Benátek ještě šetřil šestici hráčů, která dohrávala minulý ročník se zdravotními omezeními.

Kladenský trenér Zdeněk Hašek nasadil dvě zcela rozdílené jedenáctky. V první půli hráli prakticky jen borci, kteří odkopali minulý ročník a doplnili je pouze záložník z Dukly Ulman a velmi dobře hrající Nigerijec Dike Ebuke, který přišel z Portugalska a jeho výkon na pozici šestky, tedy defenzivního štítu, byl ukázkový a za práci dozadu ho pochválil i trenér Zdeněk Hašek.

Druhá sestava to měla složitější, hráči v ní se prakticky vůbec neznají. I kvůli tomu byl výkon po změně straně přece jen horší.

Kladenští byli po celé utkání lepší na míči a vytvořili si víc šancí. Navíc dvě proměnili. V první půli velmi dobře hrající Pospíšil nabil na gól kanonýru Šímovi, po obrátce zase nová tvář z Velvar Josef Jakab zúročil milimetrový pas Korejce Hwana.

Další možnosti už zůstaly nevyužily, ale také Benátky hlavně po obrátce šance měly, jenže koncovka je neposlouchala.

Hostující trenér Tomáš Staněk mínil, že se hrál zápas jaký čekal. „Oba týmy protočily dvě jedenáctky, my tedy ještě pár lidí pošetřili. Kladno bylo fotbalovější, byli víc na balonu. My chtěli, aby měl zápas kondiční charakter a tím, že jsme nebyli na míči, tak to tak bylo,“ usmál se kouč Benátek, jenž dal možnost i klukům z dorostu a některým testovaným borcům. „Ukázalo nám to co jsme potřebovali a žádný závěr z toho nedělám, byl to první zápas po dvou tréninkách. Důležité bylo, že jsme poznali, s jakými hráči budeme dál pracovat, protože ve třetí lize už si asi nic nevyzkoušíme,“ dodal.

Domácí Zdeněk Hašek byl rád, že viděl 22 hráčů v zátěži. „Hrál se slušný fotbal, ale je jasné, že po trénincích v plné zátěži se některé věci ještě kazí. Chceme vidět hráče jak se chovají v některých situacích, proto hrajeme situační fotbal. Proto jsme vyměnili dvě rozestavení a uvidíme dál,“ řekl trenér Kladna.

I on uznal, že výkon první jedenáctky složené hlavně z loňské sestavy byl lepší. „V první půli to mělo větší tempo, po přestávce byly k vidění zase techničtější věci, na které byl prostor. Pro naše kluky bude přechod z divize do ČFL velkej a my hráli proti soupeři, který také postoupil, takže ten rozdíl teprve uvidíme. Hlavně v dynamice a agresivitě v soubojích se musíme zlepšit, proto jsme přivedli takové kluky, kteří už mají se třetí ligou zkušenosti,“ dodal Zdeněk Hašek.

Ten také pobavil fanoušky - ostře sprdnul jednu z mladých posil, když jí rozhodčí Asník dvakrát nespolkl nafilmovaný pád. „Ještě jednou spadneš a nepískne ti to, tak tě okamžitě vystřídám,“ křikl Hašek a dotyčný už si další pády skutečně rozmyslel.

SK Kladno – Benátky nad Jizerou 2:0 (1:0). Branky: 31. Šíma, 73. Jakab. Rozhodčí: Asník. Diváků: 200.

Kladno (I. poločas): Smrkovský – Kolářský, Rendla, Borák – Houha, Eichler, Ebuke, Pospíšil, Ulman – Šíma, Šnobl.

Kladno (II. poločas): Naiman – Hrubeš, Rubeš, Hrdlička, Fojt – Krenciv, Kozel, Kalina – Trnovec, Jakab, Hwan.