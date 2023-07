/FOTO/ První soutěžní zápas nové sezony mají zdárně za sebou. Fotbalisté Benátek v předkole Mol cupu porazili pražské Spoje 3:1. Postup do prvního kola, kde ve středu 9. srpna narazí na třetiligové Zápy, na hřišti divizního nováčka vystřelil Michal Hell. Nová defenzivní posila vstřelila dvě branky, třetí přidal Oleksandr Yaroshenko.

V předkole MOL Cupu prohrály pražské Spoje na domácím trávníku s Benátkami nad Jizerou 1:3. | Foto: Deník/Michal Káva

Podle trenéra hostů Tomáše Staňka se vítězství na pomezí pražských čtvrtí Vysočan a Žižkova nerodilo lehce. „Soupeř měl velkou individuální kvalitu. Rozhodli jsme ze standardních situací. Nebyl jsem úplně spokojený s naším herním projevem, hlavně v přechodové fázi jsme tvořili množství chyb a ztrát, což nás trápí a musíme na tom pracovat. I tak jsme si vytvořili více brankových situací,“ nebyl zcela spokojený kormidelník Benátek.

S čím naopak ano, to je adaptace zkušeného Michala Hella, jeden ze čtyř nových hráčů (stejný počet odešel) v létě přišel z Králova Dvora a na pozici stopera by měl nahradit Martina Borovičku. „Je to zkušený hráč, který toho má hodně za sebou. Jsem rád, že se mu zatím daří plnit roli, kterou v mužstvu má. Věřím, že to bude mít ještě vzestupnou tendenci,“ slibuje si Tomáš Staněk.

Nejen vzhledem k postupu do prvního kola Mol cupu čeká partu od Jizery pořádně ostrý rozjezd do sezony. V úvodním mistráku divize C úřadující bronzový tým vyzve okresního rivala z Dobrovice, kterého loni ani jednou neporazil (doma 2:2, venku 0:2). Následovat bude anglický týden a další skoro derby s favorizovanými Zápy a první výjezd do dalekého Letohradu…

Kouč Staněk doufá v neopakování loňského scénáře: „Loni jsme v pohárovém týdnu, kdy jsme hráli s Varnsdorfem, poztráceli body doma s Dobrovicí a Turnovem. To letos nechceme a musíme se na to připravit,“ zavelel.

Spoje Praha – SK Benátky 1:3 (1:1)

Branky: 42. Horskii – 9. a 68. Hell, 84. Yaroshenko. Rozhodčí: Chládek. ŽK: 1:3. Diváci: 50. Postoupily Benátky.