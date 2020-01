Osmý ročník fotbalového Ondrášovka Cupu – oficiálního Poháru mládeže FAČR kategorií U8 – U13, vyvrcholí na jaře sérií šesti závěrečných turnajů. Slavnostní losování v sídle Fotbalové asociace České republiky v Praze na Strahově určilo složení základních skupin finálových turnajů ve všech šesti věkových kategoriích. Finále se budou hrát v šesti různých městech v květnu a červnu letošního roku. Nechybějí ani středočeská města Benešov a Příbram.

Losování Ondrášovka Cupu 2019/20 | Video: FAČR

Ondrášovka Cup byl na začátku ledna oceněn Grassroots akcí roku 2019 a i v probíhající sezoně se prezentuje nárůstem počtu týmů, které se celoroční soutěže účastní. Do Ondrášovka Cupu se přihlásilo více než 800 týmů! Šestnáct tisíc mladých fotbalistů odehraje od září až do června v součtu předkol, kvalifikací a finále celkem 187 turnajů! „Mám velkou radost, když vidím, kam se Ondrášovka Cup od svého prvního ročníku posunul. Začínal jen s několika týmy a dnes už se dostal přes 800 zúčastněných družstev. Pro náš fotbal je to skvělé, že ve spolupráci s Ondrášovkou má takový turnaj, na kterém mohou hrát děti z velkých klubů i malých obcí,“ řekl předseda FAČR Martin Malík.