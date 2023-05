Nedělní finiš Fortuna národní ligy vnesl více světla do sestupových a postupových tabulek v soutěžích od ČFL níž.

Mezi týmy akutně ohrožené sestupem patří Sokol Libiš, který ve víkendovém kole divize B prohrál na hřišti první České Lípy 0:3. | Foto: Jaroslav Marek

ČFL

Pád pražské Slavie B, tedy českého týmu, z druhé nejvyšší soutěže znamená navýšení počtu sestupujících z ČFL na celkem tři týmy. Dvě kola před koncem tak v obou skupinách třetí ligy zůstávají v ohrožení ještě dvě středočeské adresy.

V béčku by momentálně padal poslední Benešov, jeho ztráta na pozice znamenající záchranu činí dva body. Ve skupině A ještě nemají definitivní jistotu Zbuzany, na poslední Sokolov ale mají pět bodů k dobru, na předposlední tým skupiny B Živanice pak dva.

Na tom, že o postup do druhé nejvyšší soutěže si proti sobě v baráži zahrají vítězové skupin, tedy Domažlice a Žižkov, se nic nemění.

Foto: Půli naděje vystřídal poločas hrůzy. Chlumec rozdrtil Benešov

Situace u dna ČFL dvě kola před koncem

Skupina A

13. Dukla Praha B 28 8 8 12 43:46 32

14. Karlovy Vary 28 9 5 14 41:49 32

15. Zbuzany 27 7 7 13 41:44 28

16. Sokolov 28 7 2 19 29:54 23

Skupina B

12. Jablonec B 28 8 7 13 41:41 31

13. Pardubice B 28 8 7 13 31:36 31

14. Přepeře 28 7 7 14 34:56 28

15. Živanice 28 5 11 12 41:45 26

16. Benešov 28 7 5 16 32:50 26

Divize

Tři týmy mířící o patro níž z ČFL navyšují počet sestupujících ze tří českých divizí o jeden, tedy na celkem deset. Pod čarou bez možnosti záchrany už ve skupině A dohrávají Tochovice. Zcela zachráněná ještě není ani Příbram B, byť sestoupit by mohla pouze ze čtrnácté příčky, na níž má pětibodový polštář. Vzhledem k zisku třináctých Rokycan (36 b.) je totiž jisté, že desátý sestupující nevzejde ze skupiny A, ale z B nebo C, kde mají celky na třináctých místech 27 (Admira Praha B), respektive 25 bodů (Čáslav).

Kromě Čáslavi má v céčku podobnou kopu starostí i předposlední Brandýs. V béčku potřebuje ve zbylých dvou kolech bezpodmínečně zabrat stejně umístěná Libiš a sestup ještě nezažehnali ani ve Slaném.

Trenér Libiše: Lípu musíme přežít, proti Chomutovu to bude buď, a nebo

Dvě ze tří postupových míst už znají své majitele - v áčku si právo na start v ČFL s předstihem vykopal Lom, v céčku béčko Liberce. Ze stejného kraje je pak prvenství blízko i Česká Lípa - jako lídr skupiny B drží pětibodový náskok na druhý Újezd Praha 4.

Situace u dna divize dvě kola před koncem

Skupina A

10. Příbram B 28 11 6 11 54:58 39

11. Č. Krumlov 28 10 8 10 36:49 38

12. Domažlice B 28 11 4 13 49:46 37

13. Rokycany 28 10 6 12 38:36 36

14. Klatovy 28 10 4 14 49:56 34

15. TOCHOVICE 28 6 3 19 40:66 21

16. HORNÍ BŘÍZA 28 1 5 22 18:70 8

Skupina B

11. Štětí 28 10 2 16 48:60 32

12. Slaný 28 7 7 14 37:56 28

13. Admira Praha B 28 7 6 15 36:46 27

14. Cheb 28 8 3 17 35:69 27

15. Libiš 28 7 5 16 38:77 26

16. VILÉMOV 28 3 2 23 33:93 11

Skupina C

11. Letohrad 28 9 4 15 43:62 31

12. Nový Bydžov 28 8 4 16 35:48 28

13. Čáslav 28 6 7 15 37:61 25

14. Dvůr Králové n. L. 28 7 4 17 27:62 25

15. Brandýs n. L. 28 7 4 17 31:67 25

16. NÁCHOD 28 4 8 16 21:36 20

Čáslav zápas jara nezvládla. Spravedlnost se nám vysmála do očí, řekl Svoboda

Soutěže SKFS

V kraji se počty sestupujících a postupujících odvíjejí od Středočechů padajících z divize. Do počtu dvou se v přeboru „škrtá“ v postupech z I. A třídy, každý další pak navyšuje „základní počet“ dvou sestupujících. Za momentálního stavu, kdy by z "Čech" padaly čtyři celky (Tochovice, Libiš, Čáslav, Brandýs), by do I. A třídy mířili rovněž čtyři účastníci přeboru, nový ročník nejvyšší středočeské soutěže by si zároveň zahráli pouze vítězové obou skupin I. A (už jistě Chlumec a Poříčí nad Sázavou).

V I. A by se v takovém případě sestup týkal celkem sedmi týmů. Z I. B třídy by pak postupovali rovněž pouze vítězové pěti skupin a zpět do okresů by zamířilo čtrnáct klubů.

V krajských třídách zbývá odehrát o kolo víc, ve hře je tedy pro každý tým ještě devět bodů. I vzhledem k nejistému výhledu v divizi a zároveň sílícím spekulacím o nezájmu některých předních klubů postoupit z kraje do divize zůstává na stole celá řada možných variant a kombinací.

Aktuální tabulky středočeských soutěží