Mladoboleslavsko /INFOGRAFIKA/ – Před letošní sezonou se do skupiny B třetí fotbalové třídy Mladoboleslavska poroučely hned dva týmy z okresního přeboru – městské celky Akumy a Čejetic. A právě tyto dva týmy patřily před startem ročníku, společně s Krnskem a Předměřicemi, k hlavním aspirantům na postup zpět mezi okresní elitu.

Akuma Mladá Boleslav | Foto: Deník / Bílek Jaroslav

Papírové předpoklady beze zbytku naplňují zatím borci ze Sahary. V jedenácti odehraných podzimních kolech totiž zaznamenali jedenáct výher a s náskokem osmi bodů na druhé Krnsko získali titul podzimního půlmistra. „Pomohla obměna kádru. Někteří kluci sice odešli, ale za ně se podařilo sehnat adekvátní náhradu,“ přemýšlí nahlas nad hlavními body podzimního úspěchu jedna z opor Akumy Jakub Skramužský.

„Klíčový byl ale příchod trenéra Luboše Bartáka, který vše vidí z lavičky z nadhledu. To je obrovský rozdíl proti sestupové sezoně,“ uvědomuje si Skramužský, který právě v uplynulé sezoně tým vedl z pozice hrajícího kouče přímo ze hřiště, což je podle jeho slov velmi složité.

Po odchodu brankáře Martina Halbicha do Dlouhé Lhoty zaujal pozici gólmanské jedničky Pavel Hanzlík. I jeho zásluhou je Akuma tam, kde je. „A to nejen, že inkasoval pouhých pět branek během podzimu, ale posunul se i do pozice manažera áčka, kde odvádí skvělou práci,“ chválí si změny ve fungování klubu Skramužský, který se navíc pod novým trenérem posunul z pozice stopera do útoku mladoboleslavského celku.

Na druhém místě se ztrátou osmi bodů je Krnsko, které kromě porážky od Akumy zaznamenalo ještě dvě remízy, o další tři body zpět jsou Čejetice, které mají tři porážky a jednu remízu. „Některé ztráty byly hodně zbytečné,“ hodnotí podzim za Čejetice jejich nejlepší střelec Petr Plintovič. Na lídra, který sídlí přes kopec na druhém břehu řeky Jizery, mají Čechiáni v polovině soutěže ztrátu jedenácti bodů. „Ale ještě se nevzdáváme! Akuma má sice soutěž po podzimu velmi solidně rozehranou, ale ještě pořád je před nimi i před námi jedenáct zápasů,“ burcuje k velké jarní stíhací jízdě Plintovič.

Nesmělé cíle však mají i na Sahaře. „Cíl pro podzim je jasný, a to postup a návrat do okresního přeboru. Ale co si budeme povídat – vyhrát celou soutěž bez ztráty bodu je také lákavou metou,“ plánuje Skramužský.

KDO SESTOUPÍ?

Opačné starosti na druhém konci tabulky mají i deváté Předměřice. Ty podle předsezónních předpokladů měly prohánět soupeře na čele tabulky, spíše než nad sebe se ale s deseti body musí ohlížet dolů. Sezonu si určitě jinak představovali i na Strašnově, který má bodů devět, stejně jako předposlední Nemyslovice. Tabulku pak se sedmi body uzavírá béčko Pěčic, které si však v boji o záchranu bude moci pomáhat hráči z A-třídního áčka.

Celky z horních pater tabulku už navíc zahájily zimní přípravu na jarní odvety. „Trénujeme od neděle a to třikrát týdně. Máme tam nafukovačku, spinning a také běhání na Štěpánce,“ vyjmenovává program přípravy akumský Skramužský, s tím, že na hřiště s umělým povrchem se dostanou během přípravných zápasů. K prvnímu zimnímu výběhu se ještě o den dříve sešli také fotbalisté Čejetic. První mistrovské kolo celky ve III. třídě čeká více jak za dva měsíce, konkrétně v sobotu sedmého dubna.