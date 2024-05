Milín už v krajském přeboru nemůže přijít o jednu ze dvou středočeských místenek do divize, leda by se jí vzdal sám. O dvě patra níž, v I. B třídě, po odstoupivších Cerhovicích ztratil už i teoretickou šanci na uhájení současné úrovně také Křivsoudov. V následujících týdnech podobný osud potká i řadu dalších.

Deník na startu rozhodující fáze sezony namodeloval, jak by postupy a sestupy vypadaly, pokud by tabulky měly současnou podobu i po odehrání zbylých kol. Přehled budeme každý týden aktualizovat.

Milín už má divizní jistotu, boj o stříbro pro Poříčany, jarní budíček Průhonic

V krajských třídách má na posuny jako obvykle vliv počet sestupujících Středočechů z „Česka“. V divizi se po prvním květnovém kole nacházejí pod čarou ponoru dva (Nespeky a Čáslav). Z přeboru tím momentálně posouvají dolů i druhý nejhorší tým a naopak z A-třídy výš jen vítěze každé z obou skupin.

O soutěžní patro níž takový stav znamená pět sestupujících do B-třídy. Opačným směrem je stejný počet daný za všech okolností. Letos výjimečný počet padajících z nejnižší krajské třídy by za aktuálních podmínek poslal do okresů 26 účastníků, tedy k pěti z každé skupiny i tým s nejnižším ziskem na deváté příčce.

Aktuální sestupový model (k 7. květnu 2024):

Sestup z FNL do ČFL: 0, do MSFL: Prostějov, Kroměříž

Postup z ČFL do FNL (na základě výsledku baráže): Slavia Praha B nebo Velvary

Sestup z ČFL do divize: Králův Dvůr (sk. A), Přepeře (B)

Postup z divize do ČFL: Petřín Plzeň (A), Chomutov (B), Ústí nad Orlicí (C)

Sestup z divize do KP: Klatovy, Tachov, Český Krumlov (A), Nespeky, Louny, Cheb (B), Hlinsko, Čáslav, Letohrad (C)

Postup z KP do divize: MILÍN, Poříčany

Sestup z KP do I. A třídy: Kutná Hora, Průhonice

Postup z I. A třídy do KP: SK Rakovník (A), Vestec (B)

Sestup z I. A do I. B třídy: Klecany, Nelahozeves, Votice (A), Rejšice, Lysá (B)

Postup z I. B do I. A třídy: Dobrovíz (A), Lužec (B), Městec Králové (C), Říčany (D), Zdice (E)

Sestupy z I. B do OP: Lhota, Hředle, Švermov, Hostouň B, Zavidov (A), Benátky n. J. B, Pěčice, Záryby, Hovorčovice, Všestudy (B), Paběnice, Jestřabí Lhota, Plaňany, Býchory, Sadská (C), Miřetice, Vyžlovka, Kunice, Olbramovice, KŘIVSOUDOV (D), Tlustice, Černolice, Dobříš B, Petrovice, Jílové, CERHOVICE (E)

*Týmy velkými písmeny = jistý postup či sestup