Derby. Ne to největší, ale rovněž maximálně vyhecované. Fotbalisté Bohemians dnes na domácím stadionu v Ďolíčku načnou šesté kolo FORTUNA:LIGY bitvou proti Spartě. „Hodně dlouho už jsme je neporazili. Když to na hřišti odmakáme, máme šanci,“ hlásí Daniel Krch.

Kapitán Bohemians má pravdu. Už je to opravdu nějaký ten pátek, co Klokani naposledy porazili soupeře z Letné. Bylo to před sedmnácti lety, na podzim roku 2001. A na straně tehdejších poražených u toho byl jako hráč současný trenér Bohemians Martin Hašek.

Zpátky do minulosti

„To už je to tak dávno?“ podivuje se nad tím, že vítězství jeho svěřenců nad Spartou už je tak letité.

„Vybavuji si to dobře. Vedli jsme po poločase, ale po přestávce jsme dostali dva rychlé slepené góly. Jeden padl na vrub brankáře Petra Čecha, který pustil střelu z dálky doprostřed brány. Tehdy jsme hráli Ligu mistrů a nebylo jednoduché přepínat na domácí soutěž. Prohráli jsme ten zápas v hlavách,“ vzpomíná.

V dresu Sparty tehdy nastoupil také Jiří Novotný, rekordman v počtu mistrovských titulů, jehož klub včera dosadil do role asistenta trenéra Ščasného.

Sparťané v Ďolíčku

Při pohledu na soupisku Bohemians najdete řadu osob, které prošly Spartou. A není jich málo. Deset hráčů a tři trenéři. Krch, M. Hašek mladší, F. Hašek, Reiter, Nečas, Vondra, Záviška, Bederka, Kouba a Juliš. K tomu hlavní trenér Martin Hašek, kouč brankářů Miroslav Miller a kondiční trenér Pavel Rada.

„Je to opravdu veliký počet, sami si z toho děláme srandu,“ usmívá se Krch.

„Dříve jsem bral zápasy proti Spartě daleko osobněji, ale jak jsem v Bohemce už dlouho, beru to jinak,“ dodává kapitán.

Jediným hráčem z jmenovaných, který je v Ďolíčku na hostování ze Sparty a nebude moct kvůli dohodě klubů hrát, je útočník Juliš.

Tetteh se těší

Specifický zápas prožije sparťanský forvard Benjamin Tetteh, který v létě přešel na Letnou právě z Ďolíčku. „Bohemka je klub, který respektuju. Hodně toho pro mě udělali a já zase na oplátku udělal dost pro ně. Vážím si i fanoušků. Bude to pro mě speciální,“ přiznal.



Na hrotu útoku Sparty mu v týdnu přibyla konkurence v podobě Mebrahtua, jenž podepsal smlouvu poté, co ji rozvázal v Boleslavi.

Zaboduje Sparta i v šestém zápase sezony nebo se zlomí sedmnáct let staré prokletí? „V Liberci jsme minulý týden málem ukončili snad 25 let dlouhou sérii bez vítězství kvůli chybně neuznanému gólu v 86. minutě. Teď máme další možnost k přerušení negativní šňůry. Doufám, že nám to tentokrát vyjde,“ přeje si trenér Hašek.