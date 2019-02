Pamatujete? Na mistrovství Evropy 2012 dovedl Michal Bílek českou fotbalovou reprezentaci do čtvrtfinále, přesto byl zřejmě nejkritizovanějším koučem národního týmu v jeho historii. Fanoušci Zlína se tvářili na příchod Bílka rozpačitě. Po dvou kolech nejvyšší české fotbalové soutěže si nicméně jeho působení v klubu nemohou vynachválit.

„Michal je nedoceněný. Za vše hovoří statistiky,“ říká sportovní manažer a viceprezident Fastavu Zlín Zdeněk Grygera. Bývalý reprezentační obránce ví, o čem mluví. Nejlepší československý fotbalista roku 1989 strávil většinu kariéry ve Spartě. Na Letné slavil úspěchy jako hráč i trenér.

S národním týmem se dostal do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Přesto to bylo fanouškům málo. „Podporu jsem během svého působení nenašel, někdy jsem byl vnímán jako nepřítel českého fotbalu číslo jedna,“ prohlásil Bílek po své rezignaci u národního týmu.

Po štaci ve slovenském Ružomberku, krátkém angažmá v gruzínském Tbilisi a působení v Jihlavě měl rok a půl pauzu. Až se ozval Zlín.

Otevřený a náročný

Ševci hledali vhodného kandidáta na post uvolněný Vlastimilem Petrželou. Místo vyhlášeného bouřliváka zvolili klidnou sílu.

„Michal Bílek patří mezi velmi otevřené a přímočaré lidi, kteří se za nic neschovávají. S každým jedná na rovinu, hned se snaží vyřešit jakýkoliv problém. Dbá na přípravu, na hráče je náročný i při trénincích. Na povedeném vstupu má velký podíl,“ líčí Grygera.

Třiapadesátiletý odborník nepřicházel na zlínskou Letnou s velkou pompou. O to větší měl chuť pracovat. „Celý život dělám fotbal, zajímám se o něj. Když jsem bez angažmá, chodím po zápasech a snažím se mít přehled. Přesto to nevynahradí každodenní kontakt s hráči, který mi chyběl,“ přiznává Bílek.

Evropskou ligou rozmlsaní fanoušci regionálního moravského klubu nevěřili, že by dřívější „nepřítel národa“ mohl rozhárané mužstvo s řadou cizinců seštelovat do soudržného celku, jež by fungoval nejen v kabině, ale hlavně na hřišti.

Co se příliš nepovedlo Bohumilu Páníkovi a Vlastimilu Petrželovi, s tím si Bílek dokázal poradit. Nový kouč Fastavu změnil systém hry a rozestavení, do kterého vybral typologicky vhodné fotbalisty. „Nyní hrajeme více ofenzivně. Vytváříme si šance, střílíme góly a hlavně vyhráváme,“ pochvaluje si Grygera.

Nedůvěra v kouče Bílka je ta tam. Lidé v klubu i příznivci Zlína cítí, že by mužstvo mohlo konečně fungovat. K optimismu pomohla slušná příprava

a především senzační obrat v úvodním ligovém utkání proti Mladé Boleslavi, na kterou tým navázal vydřenou výhrou nad nováčkem z Opavy. „Šest bodů po dvou kolech je výborné vysvědčení, ale my musíme pracovat dál. Každopádně věřím, že nám dobrý vstup pomůže. Jsem rád za hru, kterou předvádíme,“ těší Bílka.

Zkušený trenér se může spolehnout na brankáře Dostála, slušnou tříčlennou obranu, které kraluje nový stoper Buchta. Na hrotu po zranění kapitána Železníka ční věže Poznar s Beauguelem, na stranách kmitají probuzení Matejov s Bartošákem.

To všechno uprostřed hřiště režíruje bývalý reprezentant Jiráček, který má na začátku sezony výbornou formu. „Jiras se vůbec nezměnil. Jde o obrovského profesionála a nejlepší vzor pro mladší hráče,“ chválí svěřence náročný kouč.

Ti mu lichotivá slova vracejí jako bumerang zpět. „Pod trenérem Bílkem je vše jiné. Hraje se mi lépe a jsem klidnější,“ přiznává třeba Lukáš Bartošák. Ševci si prostě úvod sezony náramně užívají.