Svěřenci kouče Petra Rady se dozvěděli, že ve 2. předkole vyzvou mužstvo z Arménie (Pjunik Jerevan), ve městě automobilů si zase shánějí detailní informace o Kazachstánu (budou hrát s Ordabasy Šymkentem). Nic pěkného, nic atraktivního ale taková je realita kvalifikace.

Jablonec se ocitl v (ne)záviděníhodné situaci. Jak to? Arménie teď hostí šampionát hráčů do 19 let, a proto se duel uskuteční mimo metropoli, na jiném stadionu (ve městě Gjumri kousek od tureckých hranic).

Šural na tričku

Radost z gólu, slzy a tichá vzpomínka. V jednom utkání úvodního předkola Evropské ligy došlo na uctění památky Josefa Šurala. Ne v Turecku, ale v Rumunsku.



V hlavní roli byl Bogdan Vatajelu. Někdejší fotbalista Sparty, od léta už hráč klubu Universitatea Craiova, slavil svou trefu s tričkem, na němž byla Šuralova fotka. „Dlouho jsem čekal, až to budu moci udělat. Věnuju mu každý svůj gól,“ vzkázal kamarád zesnulého českého reprezentanta, jenž na konci dubna nepřežil nehodu mikrobusu v Turecku. „Rozuměl jsem si s ním. Byl to nejen spoluhráč.“



Vatajelův klub porazil FK Sabail z Ázerbájdžánu 3:2.

Mladá Boleslav má ještě exotičtějšího soka Šymkent se nachází na úrovni afgánského Kábulu. Ovšem o tom až později první zápas se uskuteční v Česku. Jeden hráč soupeře se sem těší: za Ordabasy totiž kope Mirzad Mehanovič. A leckdo si ho tu pamatuje, vždyť právě díky Boleslavi se z něj stal profesionální fotbalista.

Šok v Chorvatsku

Hlavní senzace úvodního kola? Postup Gziry. Maltský outsider vyřadil Hajduk Split. „Nemůžu tomu uvěřit,“ líčil kouč Giovanni Tedesco.



Na ostrově ve Středozemním moři vypukla velká euforie: mužstvo složené z poloprofesionálů v minulosti dokázalo porazit pouze (ještě většího) trpaslíka z Andorry. Teď překvapilo všechny a nejvíc zaskočený byl chorvatský klub. Favorit sice vyhrál první zápas 2:0, ale ve čtvrtek prohrál před vlastními fanoušky 1:3. „Je to sport,“ krotil rozzuřené diváky kouč Siniša Oreščanin.



Další zajímavost? Senzace to byla i pro tipéry. Sázkové kanceláře vypsaly na výhru Gziry kurz 26:1 (někde i 30:1).