Někteří škarohlídi řeknou, že alespoň díky tomu neuslyšíte nadávky fanoušků.

Co k tomu říct. Ať je teplické publikum jakékoliv, tak nám stejně většina fandí. Nejsme hloupí, slýcháváme a čteme i negativní věci, ale víte, jak to je.

Na sociální sítě napíší lidé spíše nadávky, než pochvaly…

Jsme profíci, musíme to nějakým způsobem z hlavy vytěsnit. Stejně jako to, že lidi na stadionu nebudou. Věřím, že to na hřišti urveme. A když budeme hrát dobře, když do toho dáme všechno, tak zmizí i ty negativní hlasy a komentáře. Je to jen na nás.

Už jste někdy hrál zápas bez diváků?

V lize samozřejmě ne. Na přípravu vždy pár lidí přijde. Ale třeba teď na Kypru, kde jsme hráli přípravné zápasy, jich bylo málo, to se do té stovky vešlo. Kousneme se a budeme bojovat!

Na stadionu pro 18 tisíc lidí bude atmosféra hodně komorní.

No to tuplem. My potřebujeme, aby nás někdo hnal dopředu. I když teď chodilo málo lidí, tak pořád tam byli, vnímali jsme, jak nám fandí. V přípravě to, že je stadion prázdný, člověk nevnímá, ale liga, to je jiná věc. Když si řeknu liga, tak si představím diváky, jejich emoce, ať už negativní, nebo pozitivní. Pro tohle to hrajeme. Bez diváků to bude hodně zvláštní. Divné…

Jak vy osobně vnímáte tu hrozbu nákazy koronavirem?

Abych pravdu řekl, tak jsem tomu tak velkou váhu nedával. Bylo mi líto, co se ve světě lidem děje, to ano, ale moc jsem to neřešil. Teď, když je to čím dál blíž, tak to začínám vnímat jinak, je to nepříjemné. Víme, že něco je, nějaký virus, ale nevíme o něm skoro nic. A teď najednou nesmí být na akcích více než 100 osob. Každý to zažíváme poprvé v životě, není to příjemné. Mám v sobě zvláštní nejistotu, obavu o to, co bude.

Reálně hrozí i to, že se budou odkládat celá kola. Co by to pro Teplice znamenalo? A pro vás, pro hráče? Nehrát třeba měsíc, nebo dva měsíce mistrovský zápas.

To vůbec nevím. My se potřebujeme co nejdříve dostat z těch našich problémů, vzpamatovat se ze špatného startu do jara, vybruslit z pozic, na kterých teď jsme. Kdyby se zápasy odkládaly, tak by to bylo prodlužování naší nepohody.

A jak by ta pauza mohla poznamenat vaši formu?

Fakt nevím. Nikdy jsem se s tím nesetkal. Prostě bychom se pořád připravovali na to, že se začne co nejdřív hrát.

Takže všichni v kabině chcete hrát. Klidně i bez diváků?

Co hráč, to jiný názor. Já bych to chtěl odehrát, klidně i bez diváků. I když vím, že fotbal se hraje pro lidi. Není mi příjemné dívat se na tabulku, chtěl bych co nejdřív z toho podpalubí pryč.

Kdo vlastně z vašich přátel nebude moct ve středu přijít?

Ze Sokolova chtěli přijet rodiče, ti jezdí pravidelně. Také od manželky rodina. To jsou mí nejbližší, ale musí zůstat doma. Chápou to. Mně budou v hledišti chybět. Vím, kde sedí, vždy se tam dívám. Na druhou stranu budu rád, že tam nebudou, protože riziko nákazy začíná být velké.