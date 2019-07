Tomáš Vasiljev zatím drtivou část svého angažmá ve Slovácku strávil na hostování v ostravských Vítkovicích. V letošním létě odchovanec olomouckého fotbalu znovu bojuje o ligový kádr. Od pondělí polyká další dávky letní přípravy na herním soustředění ve Slovinsku, které jsou ještě náročnější kvůli velkému vedru.

„Masér nám zajišťuje dostatečný přísun tekutin, vedro přípravu moc nekomplikuje,“ hlásí přímo ze Slovinska Tomáš Vasiljev.

Máte za sebou tři přípravné zápasy. Jaké byly?

První zápas na Slovanu (1:1) bylo strašné horko, ale byl to dobrý zápas s kvalitním týmem. Myslím, že jsme ho odehráli celkem slušně. Proti Skalici (1:0) jsme nedali góly, v první půlce jsme mohli dát dva a byl klid. Pak jsme soupeře trošku pustili do hry, měli tam nějaké závary. Proti bosenskému Sarajevu (2:0) to byl vyrovnaný zápas, měli jsme víc šancí a ve druhém poločase jsme se prosadili.

Proti Sarajevu jste odehrál první poločas. Jak se vám hrálo?

Docela dobře. Škoda že jsme nedotáhli do gólu některé náznaky našich šancí.

Jak probíhá soustředění? Je víc zaměřeno na herní složku?

Příprava je stále stejně náročná. Posilovna a hřiště, dopoledne i odpoledne. Na hřiště jezdíme autobusem, máme to asi pět minut. Na podmínky si nemůžeme stěžovat.

Nekomplikuje vám přípravu obrovské vedro?

Nekomplikuje. Masér Radek Smolčák nám zajišťuje dostatečný přísun tekutin, takže všechno probíhá v pohodě.

Vy už jste zažil letní přípravu ve Slovácku před rokem. Je ta letošní v něčem jiná?

Je to jiné v tom, že loni se jelo hned na soustředění, měli jsme dvě soustředění. Letos začínáme doma a soustředění bude jenom jedno. Jinak je ta zátěž podobná. Je to prostě náročné.

Uplynulou sezonu jste strávil na hostování ve Vítkovicích. Jak byste ji zhodnotil?

Odehrál jsem prakticky všechno, skončili jsme na osmém místě, z pohledu týmového to bylo dobré. Klub byl s umístěním spokojený. Byl jsem rád, že jsem pravidelně hrával, to bylo to hlavní.

Čekal jste, že si vás Slovácko znovu pozve do letní přípravy?

Věřil jsem v to. Věděl jsem, že tady mám ještě smlouvu. Když jste na hostování, tak se snažíte, aby vás vzal tým zpět.

Měl jste nějaké reference, že vás klub vezme zpět?

Ke konci sezony už mi z vedení Vítkovic říkali, že asi půjdu zpátky do přípravy Slovácka. Je to vždycky trenérovo rozhodnutí, jsem za to samozřejmě rád.

Jak se cítíte znovu po roce ve Slovácku?

Parta je v pohodě, kluci jsou v pohodě, cítím se v klubu dobře.

Vy jste z Olomouce. Dojíždíte společně s Honzou Navrátilem?

Ano, jezdíme s Navrcem a ještě s Emilem Tischlerem, který také bydlí v Olomouci.

Zůstanete v kádru Slovácka? Kdy se o vás rozhodne?

To je otázka na trenéra. Já se snažím trénovat naplno, trenér už mi něco naznačil, pokud bude hrát kvalitně a můj přístup bude kvalitní, tak bych tady měl minimálně půl sezony zůstat. Rozhodnutí bude na trenérovi.

Jak to cítíte vy?

Cítím, že na ligu mám.