/ROZHOVOR/ Coby kapitán nasměroval českou fotbalovou reprezentaci jiným směrem. Lepším, atraktivnějším, úspěšnějším. I díky Bořku Dočkalovi zakončili Češi kalendářní rok vítězstvím 1:0 nad Slováky a udrželi druhou nejvyšší divizi Ligy národů i pro její další ročník. „Jsou za námi dobré dva měsíce. Obstáli jsme,“ hodnotil lídr tuzemského výběru po pondělním klání.

Tříbodový večer v derby se nicméně nerodil lehce. Těžko říct, zdali to bylo přemírou motivace či nervozitou, ale Češi se v prvních dvaceti minutách prali s tlakem protivníka jen s obtížemi. „Slováci nás sice zaskočili, ale do vyložených šancí jsme je nepustili,“ poznamenal Dočkal.

Přesto jste si start před českými fanoušky asi představovali jinak.

Asi ano. Rychle jsme se proto na hřišti dohodli, co se situací dělat. Bylo potřeba hru změnit a vysunout presink výš. Tak, abychom Slovákům nadělali víc problémů a aby se jejich klíčoví, kreativní hráči nedostávali tak lehce k balonu. Soupeř pak měl problémy, protože jsme blok drželi vysoko, což se v minulých utkáních ne vždycky dařilo. Vydrželi jsme až do konce, za což jsem rád.



Jak je vítězství důležité před kvalifikací na mistrovství Evropy?

Pro nás je teď důležitý každý zápas. Přistoupili jsme ke všem stejně jak v Lize národů, tak i v přátelských utkáních. Věděli jsme, že každý zisk, každý dobrý výsledek i předvedený výkon nás na naší cestě můžou posouvat a že bude důležité si držet standard, který jsme nastavili. Ušli jsme kus cesty.



Jaký máte jako kapitán pocit ze začátku nové éry reprezentace?

Vnímám, že jsme začali znovu. Bylo to potřeba, vždyť před dvěma, třemi měsíci jsme se nacházeli v situaci, kde už být rozhodně nechceme. Navíc jsme tehdy věděli, že fotbalová veřejnost není ráda, kam se český nároďák dostává. Proto opakuju, že jsme každý zápas brali jako odrazový můstek. Hlavní cíle? Držet si zmíněný standard, potvrzovat kvalitu a posouvat se jako tým.

Udrželi jste druhou nejvyšší skupinu v Lize národů. Dá se s nadsázkou říct, že šlo o první duel kvalifikace?

Z mého pohledu bylo důležitější udržet se na cestě, po které jsme šli, než to, jak Liga národů dopadne. Chtěli jsme uhrát výsledky a zůstat v současné skupině, ale spíše bych zápas se Slováky vnímal jako kvalifikační z pohledu, jak se hrál. Dali jsme do něj vše, snažili se nedělat chyby a hrát dobře takticky. Šlo o duel „jakoby kvalifikační“: oběma celkům šlo o hodně a podle toho k němu přistoupily.



Skupiny premiérového ročníku Ligy národů jsou u konce. Jak soutěž prozatím hodnotíte?

Nijak, ani jsem se za celou dobu nepřiměl, abych si její systém nastudoval a věděl, o co přesně jde. Není na ní nic špatného, jde o zápasy, ve kterých se o něco hraje, navíc potkáváme týmy, které jsou plus minus na naší úrovni. To je vždycky fajn, fotbal pak nastavuje zrcadlo, které ukáže, ve které fázi se tým nachází.



A kde se nacházejí Češi?

Máme za sebou dobré dva měsíce. Potkali jsme silné soupeře a ve střetnutích s nimi jsme obstáli. To nám do budoucna i na startu kvalifikace může jen pomoct.