Nejtěžší část přípravy na jarní část sezony mají za sebou. Fotbalisté Viktorie Plzeň ji absolvovali v domácích podmínkách a sehráli během ní i tři přípravná utkání se soupeři ze třetí a druhé ligy, přičemž v posledním zápase porazili ve čtvrtek celek FK Ústí nad Labem 6:1. Hned po zápase v areálu v Luční ulici odpovídal trenér Pavel Vrba na otázky novinářů.

Jak jste zatím spokojen s průběhem zimní přípravy?

Co se týká tří přípravných zápasů, točili jsme v poli dvacet hráčů a dali jsme příležitost širšímu kádru. Na soustředění ve Španělsku začneme už více pracovat na utváření základní jedenáctky. Jinak jsem byl velmi rád, že jsme zatím poslední přípravný zápas proti Ústí nad Labem mohli sehrát na vyhřívaném přírodním trávníku v areálu v Luční ulici.



Dá se tedy říci, že příprava v domácích podmínkách proběhla podle vašich představ?

Ano. Přispělo k tomu i počasí, které bylo výjimečné – v tomto období bývají hřiště obvykle pod sněhem a mrzne. Druhý týden přípravy jsme dokonce měli možnost trénovat na přírodní trávě, což se v lednu nestává často. Ano, příprava v domácích podmínkách proběhla podle našich představ.



Jak jste spokojen s tím, že se vám splnil dlouholetý sen a dočkal jste se v tréninkovém areálu v Luční ulici vyhřívaného trávníku?

Jsem rád, že klub do vyhřívaného trávníku investoval. Ostatně je to věc, která by už v Česku měla být. Počítali jsme spíše s tím, že vyhřívaný trávník v Luční ulici budeme využívat až po návratu ze soustředění ve Španělsku, ale mohli jsme ho využít už nyní. Jak jsem slyšel předpověď počasí, mělo by v únoru mrznout a my na rozdíl od jiných mužstev budeme mít možnost trénovat na přírodní trávě. Jsem moc rád, že tuto výhodu budeme mít.

Nakolik vás těší, že jste ve třech přípravných utkáních nastříleli devatenáct gólů?

Za to jsem samozřejmě rád a doufám, že naše ofenziva bude úspěšná i v dalších zápasech.



Říkal jste, že ve Španělsku budete tvořit základní jedenáctku. Budete ji vybírat ze všech hráčů současného kádru?

Ano. Do Španělska jedeme i se zraněnými hráči, kteří mají za sebou operační zákroky a pomalu se dávají do kupy. Uvidíme, jak na tom budou zdravotně a jestli se někteří zapojí i do zápasů.



Takže konečná redukce kádru proběhne až po soustředění ve Španělsku?

Přesně tak. Kádr zúžíme až po návratu ze soustředění.

Ani v jednom zápase nenastoupil brankář Matúš Kozáčik, proti Ústí nad Labem nehrál kapitán Roman Hubník. Má jejich absence nějaký hlubší důvod?

Nemá. Roman si den před zápasem na tréninku trochu narazil koleno, takže jsme ho raději šetřili. Co se týká Matúše Kozáčika, má problémy se zády a nechtěli jsme jít do rizika, že by se jeho zdravotní stav zhoršil. Do odletu ale budou oba stoprocentně fit.

V přípravných zápasech se střelecky prosadily všechny tři posily – Beauguel, Pačinda i Kayamba. Jak jste s nimi spokojen?

Jsem rád, že se našim ofenzivním hráčů daří. Není to ale jen jejich práce, je to práce celého mužstva, že jsme ve třech utkáních dali tolik gólů. Naše ofenziva byla slušná a já jen doufám, že tomu tak bude i proti silnějším soupeřům, kteří nás teď čekají. Věřím, že v ofenzivě budeme silnější než na podzim, kdy jsme hlavně v mistrovských utkáních dávali méně gólů, než jsme byli v minulosti zvyklí.



O Eriku Pačindovi, který bude kvůli vyloučení chybět v úvodních zápasech jara, jste prohlásil, že bude muset dát o sobě pořádně vědět, aby si místo zasloužil. Dělá vám radost, že o sobě dává vědět a v každém zápase střílí góly?

Já mám hlavně radost, že v Plzni zůstává, přestože některá média psala, že odchází (směje se). Teď vážně. My jsme se hodně zaměřili na příchod ofenzivních hráčů, kromě Pačindy přišli i Beauguel a Kayamba, protože v ofenzivě jsme zaostávali. Byli jsme hodně dlužni pověsti ofenzivní Plzně minulých let. My jsme na podzim spíše dominovali v defenzivě, dostali jsme v lize nejméně gólů. Teď bychom chtěli vylepšit ofenzivu a věříme, že nám k tomu může pomoci větší konkurence na postu útočných hráčů. Máme mnohem více možností než na podzim.



Co jste říkal na výkon záložníka Ubonga Ekpaie, který v utkání proti Ústí nad Labem nastoupil na pravém kraji obrany. Může to být i varianta v soutěžních zápasech?

Dozvěděli jsme se, že Ekpai hrával krajního obránce v mládežnických kategoriích, takže pro něj to nebylo nic nového. Hlavním důvodem ale je, že Řezník není k dispozici, a tak jsme na pravém kraji zkoušeli varianty s Petrželou a Ekpaiem. Oba tuto roli zvládli a přípravné zápasy odehráli velmi dobře.

Ekpai i Kayamba jsou rychlostními typy hráčů. Znamená to, že i Viktoria bude na jaře rychlejší než byla?

On celý světový fotbal jde do vyšší rychlosti, ofenzivní hráči jsou rychlí a i díky tomu se prosazují. Je to správná cesta a my doufáme, že se tito hráči prosadí i v důležitějších zápasech.



Jak podle vás zapadly do týmu posily Beauguel a Kayamba?

To musí říci spíše oni, já žádný problém nevidím, my jsme spokojeni. A myslím, že jsou spokojeni i oni, vnímají, že Plzeň má ty nejvyšší ambice.



Mužstvo opustili útočník Jakub Řezníček a záložník Martin Zeman. Jak těžké to bylo rozhodnutí s ohledem na zužování kádru?

Oba jsou to hráči, kteří mají svoji kvalitu, ale asi nebyli tak vytížení, jak si sami představovali. Přišly na ně nabídky, samotní hráči měli zájem odejít do zahraničí a my jsme jim i s ohledem na jejich věk nechtěli v angažmá bránit. Možná za rok dva by už takovou nabídku nedostali. Náš kádr je natolik nabitý, že hráči, kteří cítí, že to mají trochu složitější, využijí zahraniční nabídky. Nevidím v tom nic špatného, když si chtějí vyzkoušet ligovou soutěž v Belgii nebo v Izraeli. Naopak, je to tak, jak by to mělo být.

Co se týká příchodů, je už kádr uzavřen?

Určitě. Alespoň já o ničem nevím.

Obránce Viktorie David Limberský dostal pokutu 20 tisíc korun od disciplinární komise za nesportovní chování vůči předsedovi představenstva Slavie Jaroslavu Tvrdíkovi, přičemž podnět k projednání dala fanynka Slavie. Jak na celou záležitost pohlížíte?

Já jsem rád, že disciplinární komise takhle funguje, protože to bylo strašně rychlé; soudy kolikrát trvají v Česku dva roky. Jsem rád, že příště, když někdo něco takového řekne, že na to budeme reagovat i my a řekneme fanouškům, ať napíšou i na jiné lidi, když se bude psát o nás. Doufám, že se potom disciplinárka bude chovat ke všem stejně.



Co jste říkal na aukci dresů, která Nadaci pro transplantace kostní dřeně přinesla výtěžek přes čtyři sta tisíc korun?

Jsem rád, že se našla spousta lidí, která měla zájem o dresy našich hráčů a dala peníze na dobrou věc. Takové akce rádi podpoříme a jsme rádi, že nám v tom fanoušci pomohou a věnují peníze na potřebné věci.