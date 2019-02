/FOTOGALERIE/ Ještě na konci září šla sezona podle plánu. Spartě i Josefu Šuralovi. „Máme nejsilnější tým, co jsem tady zažil,“ liboval si osmadvacetiletý fotbalista, toho času dokonce kapitán.

Pražané sice ve FORTUNA:LIZE drží třetí pozici, jak ale potvrdil nedělní bezbrankový zmar s Jabloncem, do pohody mají pořádně daleko.



Personifikací všeho trápení je právě Šural. Brněnský odchovanec vypadl ze základní sestavy, herní čas se mu výrazně zkrátil a navrch se mluví o jeho odchodu.

Trenér Zdeněk Ščasný nedávno vysvětloval: „Kvůli jednání o nové smlouvě nemá Pepa čistou hlavu.“ V sestavě dostal přednost Matěj Pulkrab, jenž sice také nezáří, pro klub je nicméně perspektivnější.



Naznačují zmíněné indicie Šuralovo sbohem?

Z útoku do středu?

Právě nový kontrakt je překážkou, kvůli které se obě strany doposud nedohodly na společné budoucnosti. Ten současný, uzavřený v půli ledna 2016, hráči vyprší v poslední červnový den.



„Jednání se Spartou probíhají nadstandardně a přátelsky. Věřím, že se do konce roku dohodneme,“ uvedl hráčův agent Pavel Zíka.

Bývalá opora „rudých“ Horst Siegl zase poznamenal: „Pepa je kvalitní hráč, což už v kariéře nejednou dokázal. Otázkou je, jestli o něj Sparta pořád stojí.“

Využití by se pro Šurala našlo. Po utkání s Jabloncem hořekoval kouč Ščasný, že při absenci Sáčka a Kangy neměl variantu do středu pole. Proč k záložníkům „nepřimíchal“ právě zkušeného špílmachra?

Siegl to vidí podobně. „Dodnes pořádně nevím, jestli je Pepa záložník, nebo útočník. Sparta by ho mohla využít na obou postech. Na pravou stranu by se hodil ideálně, vždyť ta proti Jablonci většinu zápasu neexistovala.“

Ne, letenská třiadvacítka na hřiště vyběhla až patnáct minut před koncem. V poslední době se tak nestalo poprvé, což může naznačit: Sparta se připravuje na dobu „pošuralovskou“.

„Vypadá to tak. Přitom Pepa byl kapitán, takže nějaké slovo v týmu jistě pořád má. Navíc jde o soubojového a správně ‚vyčůraného‘ hráče,“ zamyslela se sparťanská ofenzivní ikona.

Jasno by mělo být do konce roku. A pokud k dohodě nedojde? Pavel Zíka je v klidu.



„Necháváme si otevřená vrátka. Jestli nebudeme mít podepsáno k 1. lednu 2019, bude ve hře možnost domluvit angažmá jinde. Šest měsíců před vypršením kontraktu je taková varianta legitimní, stejně jsme to udělali i u Davida Vaněčka z Teplic, který v lednu odejde do skotského Hearts,“ uvedl agent.

Odejít může i za moře

V případě sparťanské hvězdy Zíka prozradil, že už nyní jsou ve hře kluby jak z Evropy, tak i ze zámořské MLS. Vzpomeňte rovněž na nedávnou spekulaci, podle níž by o Šurala stál arcirival z Edenu.

Pryč od dohadů, primární je dohoda. Ale pozor, podpis může podle Siegla ovlivnit i situace ve vedení klubu. „Zůstane Ščasný jako trenér, nebo se vrátí k pozici sportovního ředitele? Noví koučové totiž obvykle přivádějí nové hráče,“ přikývl.

V nejvyšší české soutěži zbývají před dlouhou zimní pauzou tři ligová kola. Sparta tak musí do živého „říznout“ již brzy. „Ani jedné straně do hlavy nevidím, ale jedno je jisté. Musejí vědět, na čem jsou,“ uzavřel Siegl.



Bude mít tahanice dobrý konec pro Spartu i Šurala?