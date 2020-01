Slavia v utkání internacionálů remízou zastavila začínající sérii porážek z posledních dvou ročníků. „Asi spravedlivá remíza. Škoda, že jsme za stavu 3:2 neproměnili nějakou šanci, abychom utekli ve skóre a oni to museli otevřít. Ale dobrý bodík po loňské porážce," řekl novinářům slávista Rudolf Skácel.

Sparta vedle Kollera nasadila do derby internacionálů na 2x25 minut další dva nováčky Štěpána Kučeru a Lukáše Hartiga, za Slavii si na Silvestra poprvé zahráli Radek Dosoudil a Marek Jarolím. V letenském dresu nastoupili i loňský debutant David Lafata či jediný dosud stále aktivní ligový hráč, jablonecký Tomáš Hübschman.

Penaltu proměnil Skácel

Přestože Sparta šla vzhledem k nabité soupisce do derby jako favorit, v úvodu byla lepší Slavia a hned v první minutě otevřel skóre Tomáš Pešír. V 10. minutě srovnal Václav Koloušek, který hrával za obě pražská "S".

Červenobílé znovu poslal do vedení jemným dloubákem loňský nováček Mario Lička, ale ještě do poločasu Letenští znovu odpověděli, když se po centru trefil Koller. „Jsem rád, že jsem mohl přispět, že jsem byl aspoň trochu platný. Příští rok spíš budu zvažovat tu starší kategorii," řekl Koller.

Potřetí se slávisté dostali do vedení hned na startu druhého dějství, kdy penaltu za tři rohy proměnil loňský nejlepší střelec Skácel. Za chvíli ale z pokutového kopu opět srovnal Lafata.

Sparťanský útočník mohl necelých pět minut před koncem otočit stav, ale další penaltu mu chytil brankář Václav Winter a z dorážky se neprosadil Koller. Ten vzápětí stejně jako předtím Hübschman dostal žlutou kartu.

„Byla to pro mě novinka, takže jsem nevěděl, co od toho očekávat. Bylo to pro mě fyzicky hodně náročné a pak i zbytečně vyhecované i z mé strany. Mohl jsem se trochu krotit, ale jinak to hodnotím pozitivně," uvedl Koller. „Je správné, že všichni v sobě pořád mají vítězný duch. Všechno bylo v pohodě a teď si spolu můžeme dát pivo," dodal s úsměvem Skácel.

Nejlepšími hráči byli zvoleni slávista Jiří Bílek a sparťan Tomáš Čížek.

Sparťanští veteráni chyby neodpouštěli

Utkání veteránů hrané na 2x20 minut teprve potřetí z celkových 17 ročníků vyhrála Sparta. Letenský tým nad 45 let tentokrát posílil Jiří Novotný, který nastoupil i za internacionály a netradičně si zahrál obě derby.

„U těch mladších se nám na poslední chvíli omluvili Tomáš Jun a Radek Šírl, u starších Martin Hašek. Takže jsem to chtěl nějak doplnit, aby se ty síly rozložily. Zvládnul jsem to nakonec oboje dvoje, ale radši bych hrál jen za jeden mančaft," uvedl Novotný. „Jirka Novotný je něco jako Jágr v hokeji. Furt se udržuje a podle mě má furt stejná kila, jako když hrál ligu," podotkl s úsměvem slávista Luboš Kozel.

Sparťané ve veteránském derby trestali chyby ve slávistické obraně a neměli daleko k čistému kontu. Brankáře Jaromíra Blažka překonal až v 35. minutě zblízka Roman Janoušek. Za červenobílé si zahrál i reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

„Od začátku se to vyvíjelo v náš neprospěch. Nehráli jsme ani dobře. Ale proběhli jsme se, zapotili se a to byl asi cíl," řekl Kozel, jenž by se podle spekulací mohl stát novým koučem Baníku Ostrava.

34. Silvestrovské fotbalové derby internacionálů - hráči nad 35 let (2x25 min., bilance po utkání 21-5-8)

Slavia Praha - Sparta Praha 3:3 (2:2)

Branky: 1. Tomáš Pešír, 16. Mario Lička, 27. Rudolf Skácel z pen. - 10. Václav Koloušek, 22. Jan Koller, 29. David Lafata z pen.Slavia: Václav Winter - Jiří Bílek, Radek Dosoudil, Lukáš Došek, Tomáš Hrdlička, Martin Hyský, Marek Jarolím, David Kalivoda, Mario Lička, Martin Müller, Tomáš Pešír, Rudolf Skácel, Ivo Ulich.

Sparta: David Bičík - Tomáš Čížek, Lukáš Hartig, Tomáš Hübschman, Jan Koller, Václav Koloušek, Štěpán Kučera, David Lafata, Jiří Novotný, Luděk Stracený, Vlastimil Vidlička, Lukáš Zelenka.



17. Silvestrovské fotbalové derby veteránů - hráči nad 45 let (2x20 min., bilance po utkání 6-8-3):

Slavia Praha - Sparta Praha 1:5 (0:2)

Branky: 35. Roman Janoušek - 8. Vratislav Lokvenc, 14. Jiří Novotný, 30. Václav Budka z pen., 33. Marek Kincl, 39. Michal Horňák.

Slavia: Petr Bureš - Tomáš Hunal, Roman Janoušek, Jiří Jeslínek, Jaromír Jindráček, Luboš Kozel, Pavel Kuka, Rostislav Macháček, Pavel Medynský, Pavel Řehák, Jaroslav Šilhavý, František Veselý, Luboš Zákostelský.

Sparta: Jaromír Blažek - Aleš Bažant, Václav Budka, Miroslav Denk, Michal Horňák, Josef Jarolím, Marek Kincl, Václav Kotal, Vratislav Lokvenc, Richard Margolius, Jiří Novotný, Petr Vrabec.