„Rozhodl jsem se podle svého srdce. Z Uničova pochází velká část rodiny, a momentálně jsou všichni v karanténě. Situace ve městě je špatná. Uherskohradišťskou nemocnici kvůli tomu, že jsem se tam narodil a mám k regionu velký vztah. Sleduji situaci u nás a chci, aby to už skončilo. Rozhodl jsem se, že musím pomoct. Věřím, že peníze pomohou na potřebné vybavení a přispějí k udržení zdraví všech lidí, kteří jsou v první linii,“ přeje si rodák z Uherského Ostrohu.

Michal Sadílek nedělal ani žádné tajnosti z celkového výše finančního daru. Na přímý dotaz odpověděl. „Pro nemocnici to bylo 300 tisíc korun a pro město Uničov 200 tisíc.“

V Nizozemsku se v úterý rozhodlo, že tamní nejvyšší soutěž Eredivisie bude odložená až do 1. června. Michal Sadílek to uvítal. „Myslím, že je to naprosto správné rozhodnutí. Mám totiž pocit, že lidé to tu pořád brali na lehkou váhu. Také díky tomuto rozhodnutí si snad uvědomí, že je situace opravdu vážná. Aktuálně je zde už přes pět tisíc nakažených a číslo samozřejmě pořád stoupá.“

Michal Sadílek se aktuálně připravuje sám, od nizozemského PSV Eindhoven dostali hráči individuální plány. „Minulý týden jsme podstoupili pravidelné fyzické testy, dokonce vážím míň jako obvykle. Chodím denně běhat a ještě cvičím na bytě, abych dodržoval plán,“ popisuje na závěr aktuální tréninkový proces.