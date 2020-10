Pravda, začal říjen a teplota v Nikósii se přes poledne šplhá k 38 stupňům! „V létě tu během rozcvičky na zápas propotíme dvě trika,“ povídá 26letý stoper.

Ale dost o podmínkách. Fanoušek je víc zvědavý na to, jak si Lüftner v Nikósii vede. Třemi slovy? Prošel fotbalovým očistcem.

Během reprezentační pauzy si trochu odpočinete…

Říkal jsem si, jestli se náhodou někdo neozve. Navíc když reprezentace hraje tady u nás… Ale nikdo nezavolal, beru to, nejsme tolik vidět.

Přípravný zápas Kypr vs. Česko začíná v úterý v 18 hodin, přímý přenos vysílá ČT sport. „Měli bychom vyhrát,“ říká Lüftner. „Fotbal tu jde nahoru, ale díky cizincům,“ dodává.

Počkejte, vždyť vaše Omonia Nikósie málem došla do Ligy mistrů. Jak jste si užil spanilou jízdu přes tři předkola?

Těžko se mi na to odpovídá. Víte, postup do skupiny Evropské ligy je skvělý, pro klub jde o historický úspěch. Ale když máte na dosah Ligu mistrů… Navíc si tu myslíme, že nás poškodil sudí.

Myslíte penaltu, kterou proti vám pískli v Řecku?

Ano, díky ní Olympiakos vyhrál první zápas a my už to doma nezvrátili. Přitom tam faul prostě nebyl, ať si každý udělá obrázek sám…

Fotbalista pozná úmysl

Videorozhodčí to posvětil.

Tady to nikdo nepochopil. Honza Lecjaks byl při bránění přidržen, uklouzl, pak spadl na míč a penalta? To je prostě výsměch, který nemá s moderním fotbalem nic společného.

Připomíná mi to moment, který se stal Slavii, i jí utekla Liga mistrů kvůli zásahu od videa. Viděl jste to?

Jasně. A málem jsem se neudržel – už už jsem psal příspěvek na svoji sociální síť… Kdybych to napsal, byl bych potrestaný.

Rozumím, většinový názor je, že Slavii sudí opakováním penalty poškodil.

Vždyť tohle je zničení snu hráčů, zaměstnanců, fandů. Tohle chceme? Ať mi nikdo neříká, že je to podle pravidel. I kdyby bylo, nikdy se nedodržují. Centimetrový krůček je přece běžný.

Slavií jste prošel, máte ji rád. Křivda z vašeho utkání se tímhle zdvojnásobila. Jak se vůbec fotbalista udrží, aby rozhodčího neposlal někam?

Já bych se nerad pouštěl do diskuse o rozhodčích. I proto, že záleží, jestli chybuje jen náhodou, nebo úmyslně. Myslím, že většina fotbalistů už za ta léta pozná, kdy je to úmysl. Prostě to cítíte. Pak se to samozřejmě kouše těžko.

Na Kypru jste musel taky prožít zajímavé zápasy. Sudí jsou pod tlakem, fanoušci jim už několikrát vyhrožovali smrtí, byly tam bombové atentáty.

Ano, naposledy loni. Bylo to po incidentu ve druhé kyperské lize. Co jsem slyšel, tak mělo jít o podplacený zápas. Pak se týden nehrálo, na celém ostrově.

Kodani pořád fandím

Jste vlastně v kontaktu s dalšími českými fotbalisty? Docela rarita, že v kyperské lize je vás šest.

Už jsem zmínil Honzu Lecjakse, to je skvělý chlap. Před angažmá v Omonii jsem ho vůbec neznal, ale sedli jsme si. Už jsem ho pozval i na svou budoucí svatbu. Vycházejí i holky - když nejsme kvůli zápasům doma, tak moje snoubenka jezdí za Honzovou ženou a dětmi.

A co další čtveřice? Znáte i Pepu Hušbauera, s nímž jste hrál ve Slavii.

Ano, s ním si občas napíšu, hecujeme se, teď jsme s nimi remizovali… Ostatní neznám.

Vraťme se k pohárům - v Evropské lize jste dostali PSV Eindhoven, Granadu a PAOK Soluň. Jak se vám los pozdává?

Po nejtěžším soupeři v play-off Ligy mistrů, kterým byl Olympiakos, je tohle hodně zajímavé. Soupeři z dobrých soutěží, PSV Eindhoven hraje skvělý fotbal. Budeme je chtít překvapit.

Michael Lüftner (26)

Odchovanec teplického fotbalu odešel v zimě roku 2017 do Slavie. Za půl roku se stěhoval do Kodaně, ale tam i kvůli vážnému zranění přišel o místo. Proto se loni rozhodl pro hostování v Omonii Nikósie, s níž se v uplynulé sezoně radoval z neoficiálního titulu. Za reprezentaci hrál jednou, naposledy byl povolán v roce 2018 v éře trenéra Jarolíma.

A budete na očích. Docela paradox, protože "vaše" Kodaň naopak do skupiny neprošla. Zaskočilo vás to?

Jsem z toho smutný, Kodani pořád fandím, je to moje srdcovka.

Opravdu?

Rozhodně. Ano, hostuji v Omonii, chtěl jsem se do Kodaně vrátit, ale…

Nechtěli vás?

Tak bych to neřekl. Chtěli mě na letní přípravu a pak by se rozhodlo. Jenže to jsem si říkal, že nevypadá moc nadějně. A přestože jsem měl jiné nabídky, nakonec jsem zůstal tady. I proto, že trenér Omonie je velký kamarád trenéra Kodaně. Bude o mě referovat.