Pro výkon mužstva v prvním poločase neměl pochopení. Co naplat, že fotbalisté Slovácka po přestávce Bohemku zmáčkli, když dvoubrankové manko stejně neumazali. Veškerá snaha tak nakonec přišla stejně vniveč. Kouče Michala Kordulu více než těsná porážka 1:2 štval přístup hráčů v úvodní části.

„První poločas, to bylo baroko,“ hněval se rozladěný hostující trenér. Bezkrevný výkon mužstva ho pořádně dopálil. Tak naštvaný dlouho nebyl. „Nechci nic vysvětlovat, já to prostě neakceptuji,“ láteřil.

„Mrzí a ničí mě to, jak k zápasu dokážeme přistoupit. Jsem z toho vykolejený,“ pokračoval. „Profesionální tým musí odvádět profesionální práci devadesát minut, ne polovinu času,“ dodal.

Podle Korduly přísnější měřítko za první poločas snesla pouze trojice hostujících hráčů, která odvedla jistý standard a ligový výkon. „Od zbytku týmu to bylo málo,“ říká.

Borci z Moravy se zvedli až po obrátce. Za nepříznivého stavu 0:2 však jen marně doháněli dvougólovou ztrátu.

„Ve druhém poločase jsme se zlepšili, přitlačili Bohemku, ale ve fotbale to funguje tak, že když tomu od první minuty nedáte základní atributy, potom vám to fotbalový bůh nevrátí. Je to tak spravedlivé,“ přemítá čtyřicetiletý kouč.

Slovácko se kontaktní trefou kapitána Daníčka vrátilo v závěru do hry o body, ale na vyrovnání stejně nedosáhlo. „Nemůžeme čekat, že nám něco spadne do klína,“ říká Kordula.

Ten moc dobře ví, že pokud se mladý tým rychle nezlepší, může se ihned po startu FORTUNA:LIGY dostat do problémů. „S tímto výkonem bychom neporazili žádný profesionální tým, natož Baník. Předvedli jsme hrozně málo,“ ví Kordula.

Celek z Uherského Hradiště se v dalších mistrovských duelech musí odrazit od výkonu z druhého poločasu, kdy v Ďolíčku dominovali. Domů ale odjeli s prázdnou.