Nejlepšího kanonýra týmu zastoupil grandiózně. Jablonecký snajpr Martin Doležal sestřelil Teplice hattrickem a tým ze severu po výhře 4:1 dál okupuje druhé místo zaručující boj o Ligu mistrů.

„Jsem samozřejmě rád, ale je to zásluha celého mančaftu. My hrajeme jako tým, někdy z toho někdo vyjde a dneska jsem to byl já. Jsem za ty góly strašně rád, protože ze začátku sezony se mi nedařilo,“ pochvaloval si jednatřicetiletý útočník.

Doležal se díky hattricku v severočeském derby dostal už na dvanáct gólů za sezonu.

Ivan Schranz má o jeden víc, na trůnu pro krále střelců nyní sedí čtrnáctigólový Jan Kuchta ze Slavie. Slovenský rychlých tentokrát další trefu nepřidal, už po dvaceti minutách totiž musel ze hry kvůli problému se svalem. Jeho parťák z útoku ho ale skvěle nahradil.

„Ivan to snad podchytil v začátku a nešel do ničeho vážnějšího. Věřím, že to nebude nic vážnějšího. My nejsme Slavia, nemáme 45 hráčů, pro nás je každý takový výpadek znatelný, ale to je fotbal. Jsme rádi, že máme takové dva útočníky jako je Ivan Schranz a Martin Doležal. Martin hraje dobře celé jaro, málokterý útočník toho odpracuje pro mančaft tolik, co on. Teď mu to tam padá, je vidět, že si věří, sebevědomí jde nahoru,“ vysekl Doležalovi poklonu jablonecký trenér Petr Rada.

„Teď to vychází, ale je to zásluha celého týmu, který presuje. Nám útočníkům se teď daří a já jsem rád, že se Schranzíkem ty góly dáváme a týmu pomáháme. Dokážeme si vyhovět. Doufám, že jeho zranění nebude vážné a příště nastoupíme zase spolu a zvládneme to,“ přikývl Doležal, který působí na jablonecké Střelnici už od roku 2014.

Za sedm let v jabloneckém dresu se radoval z 65 ligových gólů. Další trefy přidal v pohárech, i těch evropských. V posledních třech sezonách se vytáhlý střelec pokaždé dostal na dvouciferný počet gólů v lize. Loni jich nasázel deset, předkol dokonce patnáct. Letos má už dvanáct zásahů.

Doležal se rozjel ale až v posledních týdnech. Z minulých čtyř zápasů má bilanci sedmi branek. „Po zranění jsem se trápil, ani kondičně jsem na tom nebyl dobře. Trvalo mi, než jsem se do toho dostal. Teď se do šancí dostávám a jsem rád, že je proměňuju. Připravuju šance i pro ostatní kluky. Jsem rád, že hrajeme jako tým. Prostě, všechno si to nějak sedlo a já doufám, že to bude pokračovat,“ přeje si sympaťák, který na korunu krále střelců nemyslí. „Nad tím jsem tedy nepřemýšlel,“ pousmál se.

Hlavním cílem pro něj i celý Jablonec je kvalifikace o Ligu mistrů. Především díky Doležalovi a Schranzovi Jablonec už jedenáct zápasů neprohrál a tři kola před koncem drží na druhé příčky tříbodový náskok před Spartou, která má ale zápas s Plzní k dobru. „Jedeme do Příbrami, máme doma Slavii, která chce dohrát sezonu bez prohry, pak poslední zápas s Pardubicemi, které hrajou dobrý fotbal. Určitě nás nečeká nic lehkého, ale i Sparta má těžké soupeře. Uvidíme. Ten, kdo to zvládne lépe, bude druhý,“ pokrčil rameny.

„Samozřejmě, že by nás to mrzelo, kdybychom to nedotáhli. Ale musíme brát, že Sparta je pořád silný soupeř. Nemáme to ještě ve svých rukách. Věřím, že je to v našich silách to uhrát. Budeme bojovat až do konce!“

Martin Doležal v Jablonci



2020/2021: 49 zápasů – 17 gólů

2019/2020: 64 zápasů – 12 gólů

2018/2019: 61 zápasů – 21 gólů

2017/2018: 47 zápasů – 12 gólů

2016/2017: 21 zápasů – 8 gólů

2015/2016: 26 zápasů – 5 gólů

2014/2015: 28 zápasů – 7 gólů

2013/2014: 10 zápasů – 1 gól