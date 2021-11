Jeho tým zrovna dohrál utkání s Manchesterem United. Prohrál 0:3, Hojbjerg strávil na hřišti kompletní porci minut. Unavený a po nepodařeném zápase se právě chystal odjet od stadionu, když zahlédl jednoho z fanoušků, kterého postihla srdeční příhoda.

Neváhal a místo odjezdu domů okamžitě vyskočil z auta a přispěchal ke kolabujícímu muži. Poté co poskytl první pomoc, počkal na místě až do chvíle, než si zdravotně indisponovaného převzala do péče záchranná služba.

Lidé, kteří byli na místě spolu s Hojbjergem, dánského fotbalistu oslavovali, ten ale trval na tom, že jen dělal to, co by na jeho místě udělal každý.

Ke všemu došlo jen necelých pět měsíců poté, co přímo během utkání evropského šampionátu zkolaboval dánský záložník Christian Eriksen. Jen díky rychlému zásahu lékařů či Eriksenova spoluhráče Simona Kjaera zkušený fotbalista přežil.

Na trávníku tehdy nechyběl ani Hojbjerg. „Viděl jsem Christiana, jak tam leží. Jeho oči byly úplně bílé,“ vzpomínal na ony chvíle krátce po události.

Minulý měsíc pak nechyběl u toho, když jeho dva spoluhráči Eric Dier a Sergio Reguilon během zápasu v Newcastlu zaregistrovali, že na tribuně jde jednomu z fanoušků o život.

Zásluhou jejich upozornění přerušil rozhodčí zápas, Dier pak doběhl do útrob stadionu pro zdravotníka s defibrilátorem.

A Newcastle fan had a heart attack at the Newcastle Spurs game and Eric dier and reguilon acted like Hero’s and got the referees attention to it and made the medics aware pic.twitter.com/N6vmc3VCdC — LFCAP #FSGOUT (@_LFCAP_) October 17, 2021

To už ale byl u fanouška další z příznivců Newcastlu, shodou náhod zdravotník, a poskytl první pomoc, díky níž se podařilo muže zachránit.