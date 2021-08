„Odvažte se být jiní,“ zní slogan výrobce.

Jako by v Pumě dopředu tušili, že se vydávají na tenký led. Jejich dresy jsou skutečně „jiné“, jenže většina fanoušků desítky dotčených klubů (včetně Manchesteru City, AC Milán, Olympique Marseille či Fenerbahce Istanbul) není nadšena.

Ba právě naopak – ohlasy na novinku jsou víc než nelichotivé. Je libo malý výběr z ohlasů na Twitteru?

These new Puma 3rd kits look like something you‘d see on vacation in Turkey for €10 and negotiate down to €2.50 while the seller assures you for the 53rd time that it‘s original pic.twitter.com/GTyBltGENu