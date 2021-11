„Jako malý jsem se dostal na nábor Sparty a pak jsem za ni i nastupoval. Od té doby jsem jejím fanouškem a nikdo mi na ni nesmí sáhnout,“ prozradil 52letý herec v rozhovoru pro Deník.

Davide, řekněte mi: jak prožíváte zápasy Sparty? Nosíte na fotbal dres?

Rád si vezmu šálu. Ale ne vždycky. Ono je na mě vidět, přece jen jsem známější osoba, tak to radši prožívám vnitřně.

Vím, že na Letné obvykle sedíte pod střechou na novinářské lávce. Proč?

Je to jednoduchý. Tam je lepší výhled, je to tam přehledné. Vybavuju si ten pocit, když jsem tam byl poprvý. Říkal jsem si: „Tak od teď budu jen tady.“ Nazval jsem to orlí hnízdo. Navíc tam chodí i zranění hráči nebo Tomáš Rosický.

Na jaký zápas nezapomenete?

Byla to Liga mistrů s Marseille. Rok si teď nevybavím, ale pamatuju si, že jsme slavili postup, bylo to 2:1 a hrdinou byl Horst Siegl. To jsem ještě chodil s přáteli, mezi lidi. (pozn. aut.: šlo o rok 1991, tým pak hrál finálovou skupinu a porazil i Barcelonu)

Co váš vztah k dalším klubům? Vezměte to od toho, koho nenávidíte…

Nejvíc Bohemku. Potom Slavii, i když ta mi celkem dlouho nevadila. Ale teď to její chvástání. Tedy hlavně některých fanoušků na sociálních sítích. Pak je Plzeň, to je navoněná bída.

A co třeba Baník?

Ten jsem vždy respektoval.

