Tvrdík o odchodu klíčového obránce informoval ve čtyři hodiny ráno bez dalších podrobností. O osmadvacetiletého kamerunského reprezentanta se však zajímal Gent, jenž byl také připraven za Ngadeua zaplatit výstupní klauzuli ve výši 115 milionů korun.

Pokud by skutečně odešel, rozpadla by se Slavii stoperská dvojice, protože do Brugg už zamířila jiná opora mistrovského celku Simon Deli. Červenobílí se sice pokusili udržet Ngadeua nabídkou nové smlouvy a i když se podle Tvrdíka dohodli, obránce se přesto rozhodl odejít.

"Simon odešel jako legenda, Michael jako uličník. Písemně odsouhlasená smlouva s hráčem a agentem. Přílet hráče na slavnostní podpis. V noci místo oznámeného přespání útěk do Belgie. Byli jsme jen vyjednávací páka na vyšší kontrakt. Tohle nedůstojné divadlo si klub nezasloužil, Míšo," napsal Tvrdík na twitteru.

Ngadeu přišel do Edenu v květnu 2015 z rumunského celku FC Botosani. Předloni se Slavií, se kterou kromě minulé sezony získal titul už v ročníku 2016/2017, prodloužil smlouvu do června 2020. Letos v lednu se o něj zajímal anglický Fulham, ale z přestupu do anglické ligy nakonec sešlo.