O tu se postarala právě Svitková, která vypálila z místa daleko za pokutovým územím a famózní trefou dorovnala skóre. V odvetě sice pražské fotbalistky na své mnichovské protivnice nestačily, třiadvacetiletá hráčka se však díky své trefě ocitla v elitní společnosti.

Kateřina Svitková: "Yeah, I might just have a crack from here" ???????⚽ @slaviazeny #UWCL pic.twitter.com/omRgECPsoX