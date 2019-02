Nový kouč Jaroslav Šilavý z něj udělal kapitána, takže si vzal před zápasem v šatně slovo a motivoval spoluhráče. A pak šel příkladem i na hřišti. Dvěma asistencemi postrčil národní tým k vítězství 2:1, které Čechům udrželo naději na vítězství ve skupině. „Byl to pro nás důležitý zápas, ale nebuďme naivní, že jsme jím všechno zlomili. Máme na čem stavět, ale každý zápas musíme odpracovat,“ řekl Dočkal.

Jak chutná vítězství nad velký rivalem?

Pro nás to byl důležitý zápas vzhledem k tomu, co všechno se kolem reprezentace v posledních týdnech dělo. Dnes pro nás možná ještě víc než výsledek bylo důležité, jak se budeme na hřišti prezentovat. Jak dokážeme přenést na hřiště pozitivní energii, která tady byla v posledních dnech cítit.

Vy sám jste si připsal dvě gólové asistence. Takhle nějak jste si návrat představoval?

Já jsem si ho ani nijak nepředstavoval z osobního pohledu. Spíš jsem chtěl, abychom to nastartovali jako tým, to bylo důležitější. Co se týká těch asistencí, tak to takhle prostě někdy vyjde. Někdy dáte pět skvělých balonů a není z toho nic. Dnes oba útočníci ty situace skvěle dohráli. Pochválil bych spíš je. Při prvním gólu Krmenčík skvěle udržel oba stopery na zádech, nezazmatkoval a krásně to uklidil. Centr na druhý gól taky nebyl nic výjimečného. Ten míč byl celkem pomalý, takže pro útočníka to bylo těžké, takto se tam dostat. Schicky si ho ale krásně našel.

Jste novým kapitánem týmu. Jak vám seděla tato role?

Mluvil jsem před zápasem, to ano. Ale už když jsem byl zvolený, tak jsem říkal, že by nebylo dobré se chovat nějak jinak, než jsem se na srazech choval doteď. Nejsem to jen já. V týmu je taková širší skupina hráčů, která cítí, že teď přišel náš čas a musíme to trošku vzít na sebe. Kdo z nás má na ruce pásku, to není tolik rozhodující.

Trenér Šilhavý je ve funkci krátce. Jak se stihl projevit jeho vliv?

Hned po prvním zápase chtít něco hodnotit je asi brzo. Cítili jsme vlnu pozitivní energie, která přišla, ale to tak bývá, když se lidi vymění. Nastavili jsme komunikaci, ve které se cítíme dobře, ale pořád to není o tom, jakou atmosféru máme v kabině, v autobuse a na letišti. Důležité je, jak ji budeme schopní přenést na hřiště.

Jak velkou vzpruhou je vítězství na Slovensku před zápasem s Ukrajinou?

Věřím, že velkou. Náš tým kvalitu má, ale potřebuje sebevědomí. Bez toho se dnes hrát nedá. Na dnešku můžeme stavět, ale taky je třeba začít výkony potvrzovat. Nebuďme naivní, že jedním zápasem jsme všechno zlomili a už se nastartovala nová éra. Musíme každý zápas odpracovat, stavět na tom, co se dnes povedlo, a pomalu přidávat další věci.

Působili jste na hřišti kompaktním dojmem. Byl tohle faktor, který zápas rozhodl?

Když se týmu nějakou dobu nedaří, tak první věc je, že se musí vrátit k základním věcem, jako je právě zůstat kompaktní a nenabízet soupeři šance. Já věřím, že na lepším terénu, než byl dnes, bychom byli schopní být i silnější na míči. V první půli jsme měli tři nebo čtyři skvělé zisky míče v prostorech, kde je to obrovsky nebezpečné. Kdyby byly trochu lepší podmínky, tak věřím, že jsme to byli schopní i lépe dohrát. Pořád vidím velký prostor pro zlepšení směrem dopředu.

Po delší době jste se ukázal na evropské scéně. Je to velký rozdíl oproti Americe?

Pořád je to fotbal, jsou to stejná pravidla, ale všude se hraje trochu jinak. Už na tréninku jsem viděl, že je třeba hrát rychleji a mít vymyšlené, co s míčem udělám. Na druhou stranu, i když v Americe se hraje trochu jinak, tak se snažím neměnit svůj styl a hrát pořád stejně. Necítil jsem na sobě, že bych potřeboval delší čas, abych si zvykl.