Prvním fotbalistou, u nějž byl koronavirus nového typu v Itálii prokázán, byl fotbalista třetiligového Pianese King Udoh. Dvaadvacetiletý útočník onemocněl už koncem února, o týden později jej jako druhý následoval právě Favali.

„Druhého března (pondělí, pozn. red.) jsem ráno vstal a necítil jsem se dobře,“ popsal v rozhovoru pro BBC, jak u něj všechno začalo. „Měl jsem teplotu, bolela mě hlava a pálily oči. Už v noci jsem měl zimnici,“ konkretizoval první příznaky.

Jelikož v té době byl koronavirus v Itálii už dávno více než aktuální téma, obvolal své příbuzné, s nimiž byl nedlouho předtím na rodinné večeři. „Všichni měli stejné příznaky,“ říká. Hned mu bylo jasné, o co jde.

Měl štěstí, příznaky u něj nebyly tak vážné. „Teplota nikdy nepřekročila 37,8. Měl jsem i tři dny a v pátek už jsem se cítil dobře. Ani bolest hlavy netrvala dlouho,“ vzpomíná. „Víc jsem se bál o své příbuzné, kteří na tom byli hůř, i kvůli věku.“



Nemoc ale nebral na lehkou váhu. Jelikož jeho manželka neměla žádné příznaky, hned jak se u něj první symptomy objevily, zamkl se ve svém pokoji a nevycházel ven. I jídlo mu Miriam nechávala za dveřmi.





Koronavirus mu kompletně překopal zažitý režim. Byl zvyklý ráno vstát, nasednout do auta a jet do 40 minut vzdáleného města Reggio Emilia na trénink. Ve volném čase se rád bavil s přáteli, případně podnikal něco s rodinou. Tomu všemu byl dočasně konec „Izolace je dost náročný na psychiku,“ dosvědčuje fotbalista, který byl předtím zvyklý na společenský život.

Nebrali to vážně



Překvapil ho nicméně zájem ostatních. „V posledních týdnech jsem cítil velkou náklonnost ze strany současných i bývalých spoluhráčů, přátel, fanoušků. Lidé mi každý den volají, dostávám tisíce zpráv.“ Všichni se zajímali o něj a jeho rodinu. „Bylo hezké vidět, jakou měli starost. Jestli je na tom všem něco pozitivního, naučilo mě to, jak důležití jsou lidé kolem vás,“ dodává.

U prvního fotbalisty v Itálii se koronavirus objevil koncem února, nicméně fotbalové soutěže pokračovaly ještě řadu dní. Až do 10. března. „Byl jsem ochromen, když jsem viděl, jak chtějí profesionální kluby hrát dál,“ kroutí hlavou sedmadvacetiletý fotbalista, podle nějž bylo špatně hrát před prázdnými tribunami.





„Hráč má také svůj osobní život. Může se nakazit a přenést to z hřiště to přenést do něj,“ vysvětluje. „Nebrali to vážně. Jsem si jistý, že kdyby byl pozitivně testován prvoligový hráč, okamžitě by fotbal zastavili.



Mezitím se virus rozšířil i mezi fotbalisty Serie A. „Jediná věc, která se počítá, je bojovat proti viru společně, být zodpovědný a zůstat doma,“ vybízí s tím, že doufá, že se zase brzy začne hrát. „Ale teď si to moc nedokážeme přesvědčit,“ uzavírá.