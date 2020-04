On-line ke koronaviru ZDE.

The Sun ale přišel s tím, že trenér a jeho svěřenci byli přistiženi, jak porušují hned několik vládou nařízených pravidel. Fotografický materiál zachycuje trenéra ve společnosti tří hráčů Tottenhamu, kterak se v jednom z londýnských parků v klubových úborech připravují v době přerušení Premier League. Ostatní fotbalisté prý mezitím běhali v okolí.

Klubová mluvčí sice prohlásila, že hráči byli upozorněni, aby respektovali vládní nařízení týkající se vzdálenosti mezi sebou, nicméně o Mourinhovu aktivitu by se i tak mohla zajímat i policie.

Mourinho organised a "training session" with Ndombele, Sessegnon & Sanchez on Hadley Common in Barnet. The club is not impressed with the decision.



