Fotbalová Sparta sice stále má v kádru poměrně velké množství zahraničních hráčů, mnohem více než dříve se však dává na českou cestu. Kromě toho, že začala sázet ve větší míře na fotbalisty z domácí líhně, klade nyní důraz i na český jazyk. Potvrzuje to jedna z nových posil letenského celku David Moberg Karlsson.

„V týmu máte kluky růzých národností a je jasné, že se spolu víc baví krajani. Klub se ale snaží, aby se všichni naučili česky a podle mě je to správné, ve Švédsku taky všichni museli umět švédsky," poodhaluje fotbalista ze severu Evropy, že tento trend není zdaleka jen ve Spartě.



Přidává i situaci ze života, kdy se mu čeština bude hodit. "Někdy je těžké, když sedíte mezi Čechy a nerozumíte všem jejich vtípkům. I proto potřebuji mluvit stejným jazykem jako oni,“ vysvětluje David, proč by rád rozuměl a mluvil česky.



„Občas děláte nějaké zvláštní věci s jazykem, to my ve švédštině nemáme. Snažím se kluků ptát na různá slova, jak se co řekne. Pak to opakuji, někdy třeba padesátkrát, než to řeknu správně. Ale to nevadí, ono to půjde, je to jen otázka času," popisuje záložník svou učební metodu.