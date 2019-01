Ať žije král! Když se Lionel Messi, hvězda fotbalové Barcelony, v neděli trefil do sítě Eibaru, znamenalo to dvě věci. Jednak zvýšení na 2:0, jednak kulaté jubileum. „Messiáš“ dosáhl 400. trefy ve španělské LaLize.

„Jako kdyby byl z jiné galaxie. Jeho čísla jsou neuvěřitelná,“ vysekl „malému velkému“ střelci poklonu trenér katalánského klubu Ernesto Valverde. Chválou nešetřil ani uruguayský spoluhráč Luis Suárez, jenž při výhře 3:0 obstaral zbylé dvě branky: „Jsme na něj pyšní. Každý týden dokazuje své kvality a tvoří kus barcelonské historie.“

LÍDR STATISTIK

To si pište. Messiho čísla jsou jedinečná. Posuďte sami: v rámci španělské soutěže je vůbec prvním mužem, kterému se podařilo magické mety 400 branek dosáhnout. V 83 duelech se trefil dvakrát, zaznamenal i 31 hattricků (víc, 34, jich nasbíral pouze manekýn Cristiano Ronaldo).



Myslíte, že po trávnících LaLigy v současnosti běhá někdo, kdo by se argentinské superhvězdě alespoň blížil? Omyl. Druhý nejúspěšnější hráč, sedmatřicetiletý veterán Aritz Aduriz z Bilbaa, má na kontě „jen“ 157 zásahů. Messi ovšem nekraluje pouze Španělsku, kde působí od čtrnácti let, ale i evropské smetánce. Ve statistikách se mu v lize blíží jen Ronaldo (311 gólů), dnes už lídr Juventusu. Pokořena byla i bývalá hvězda Bayernu Gerd Müller (365).



Mezi všemi držiteli národních rekordů přesto najdete někoho, kdo je (zatím) lepší. Ani nemusíte jít daleko: Josef Bican, ikona Slavie, nastřílel v československé lize (podle záznamů UEFA) 500 branek. „Nesmrtelnými“ jsou i Skot Jimmy McGrory se 410 góly a Jugoslávec Stjepan Bobek se 403 trefami.



Ještě více je těch, kteří zářili hned v několika zemích. Nade všemi ční Bican (mimo Československo nasbíral i 18 gólů za rakouské celky), následují Ferenc Puskás (Španělsko 159, Maďarsko 358), Imre Schlosser (Maďarsko 411, Rakousko 6) či jak jinak Ronaldo (celkem 412).



Že posledně zmíněné jméno čtete už poněkolikáté? Nedivte se. Jde o Messiho největšího rivala. Neexistuje den, kdy by se o jejich soupeření nemluvilo. „Nesoutěžíme. Jen pro své týmy chceme to nejlepší,“ řekl kdysi Messi. Také mu nevěříte? Oba fotbalisté jsou srovnáváni na klubové i mezinárodní úrovni, existuje dokonce i server příznačně nazvaný messivsronaldo.net. Získali stejný počet Zlatých míčů (5), nadvládu přerušil až letošní vítěz Luka Modrič.

HVĚZDNÉ VÁLKY



Porovnávají je dokonce i jiní hvězdní fotbalisté. „Nejlepší hráč všech dob? Jasně Leo. Já i moje rodina jsme jeho velkými fanoušky,“ prozradil nedávno Eden Hazard, tahoun londýnské Chelsea.



Tak jasné to však není. Řečí čísel: obě hvězdy se v loňském roce pohybovaly kolem hranice 50 nastřílených branek, Messi vyhrál s Barcelonou LaLigu, Ronaldo s Realem Ligu mistrů.

Dále: na 400 tref spotřeboval Messi 435 duelů, Ronaldo na svých 311 „jen“ 292. Jenže: Barcelona vyhrála za tu dobu ligu devětkrát, Real dvakrát.



Výraznější rozdíl najdeme jen na mezinárodním poli. Ronaldo je mistrem Evropy, Messi na triumf v argentinském dresu čeká. A vzpomeňte na MS v Rusku: oba celky vypadly v osmifinále, jenže zatímco Ronaldo zazářil, Messi propadl.



Pokračovat bychom mohli donekonečna. Jisté je jedno: oba patří k tomu nejlepšímu, co kdy světový fotbal nabídl. Ronaldo i rekordman Messi. Ten po nedělním milníku jistě zacílí i k „metě Bicanově“, tedy pětistovce. Může jí dosáhnout? „Cítím, že ano,“ řekl novinářům Valderde.



A vlastně proč by ne? Času má Messi dost, stále je mu teprve 31 let. Mimochodem: Ronaldo je o dva roky starší…