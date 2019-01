Po nezvykle krátké zimní přestávce se fotbalisté Slovácka už několik dní potí na kondičním soustředění v tureckém letovisku Belek.

Bylo krátké vánoční volno pro hráče s porovnáním s předešlými sezonami dost dlouhé pro odpočinek a regeneraci?

Opora druhé poloviny podzimní části sezony Matouš Trmal už se přípravy na jarní odvety nemohl dočkat.

„Je pravda, že jsme byli zvyklí na delší volno, ale tím, že se změnil formát ligy, tak se pauza zkrátila. Dva týdny volna mně osobně stačily, už jsem se těšil zpátky mezi kluky, až začnu zase trénovat,“ přiznal gólman Slovácka, který během Vánoc na žádnou exotickou dovolenou nevycestoval.

„Ne ne. Svátky jsem strávil mezi svými nejbližšími, byl jsem doma s rodinou.“

První dny na soustředění jsou hlavně o nabírání fyzické kondice. Není žádné tajemství, že mezi hráči to není moc oblíbená část fotbalového roku.

„Je to v těchto dnech vyloženě o nabírání kondice, to nemá nikdo moc v oblibě. Na druhou stranu jsme rádi, že můžeme být v Turecku, máme tady skvělé podmínky. Terény jsou v perfektním stavu, z hotelu na hřiště to máme autobusem asi pět minut. Počasí je sice trošku střídavé, ale pořád kolem deseti stupňů,“ popisuje podmínky z přímořského letoviska Belek Matouš Trmal.

Realizační tým Slovácka se v průběhu podzimu podstatně změnil. Trenér Martin Svědík si přivedl i nového kouče gólmanů Luboše Přibyla. Je příprava brankářů jiná než v uplynulém období?

„Vyloženě jiná není, možná teď o trochu víc trénujeme s týmem. Většinu cvičení absolvujeme s míčem, občas máme svůj brankářský trénink. Možná jsme za trenéra Juřičky jako gólmani byli více spolu,“ porovnává brankářská jednička mančaftu.

V pátek by měl jedenáctý tým FORTUNA:LIGY odehrát první přípravný zápas.

Slovácku se na soustředění postaví sedmý klub nizozemské ligy AZ Alkmaar.

Po tvrdé přípravě to bude pro hráče příjemná změna.

„Těšíme se, je to rozhodně lepší než pořád trénovat. Navíc se bude hrát na přírodní trávě, to bychom doma nemohli. Nizozemci mají velkou kvalitu, na ten zápas se vyloženě těším,“ přiznává a přidává i pohled na sobotního soupeře, kterým by měl být kazašský FK Žetis.

„Vím, že hrají kazašskou ligu, jiné informace zatím nemám,“ říká na závěr odchovanec fotbalu v Tasovicích u Znojma.