Pětatřicetiletý fotbalový záložník Milan Petržela byl na počátku vzestupu Plzně v roce 2008. Jen na rok si odskočil do bundesligového Augsburgu, aby se na západ Čech znovu vrátil. Spolu s brankářem Matúšem Kozáčikem patří k nejstarším hráčům fotbalové Viktorie.

Zkušený záložník exkluzivně pro Deník s humorem sobě vlastním okomentoval, jak vidí své spoluhráče v kabině Viktorie.

Aleš Hruška

Pohodář, máloco ho rozhodí, vždycky je na všechno připravený. Hodný kluk, který málo mluví, myslím v kabině. V brance je to jinak, tam je ho slyšet až dost. Když ho něco při zápase naštve, tak na to umí na hřišti pěkně zostra zareagovat.

Matúš Kozáčik

V bráně je ho hodně slyšet, v šatně už tolik ne. V tom jsou si s Alešem Hruškou podobní, v kabině toho moc nenamluví. Koza má svůj druh humoru, který chápou jen Slováci, jinak nikdo (smích). Jinak dobrý kluk do party, v Plzni už je spoustu let. Zkušený gólman, který nás podržel v mnoha zápasech. Když udělá chybu, dokáže se z toho otřepat.

Dominik Sváček

Sváča na tréninku předvádí, že z něj jednou bude dobrý gólman. Hodný kluk, neustále pozitivní.

Radim Řezník

Ostravák, proto mu říkáme Chachare. Toho je v šatně slyšet až moc, neustále tam něco vyřvává. Hodně je ho slyšet i na hřišti, je ho všude plno. Také už je v Plzni dlouho, sedíme v šatně vedle sebe a od něho jsem toho vyslechl už spoustu, až ho mám někdy plné zuby (směje se).

Lukáš Hejda

Moc toho nenamluví, přijede na trénink, odtrénuje a zase odjede. Na hřišti je na něj ale spolehnutí, na obránce už dal hodně důležitých gólů. Má figuru, nebojí se chodit do soubojů a umí pokopat i na tréninku. Rozdá rány i je přijme.

Luděk Pernica

Luďa je tu chvíli, ale do mužstva zapadl výborně. Už nás naučil pár svých žertíků – pokaždé řekne půl věty a řekne: Doplň! To abyste dokončil jeho myšlenku. Kolikrát se mnozí z nás hledáme, než větu dokončíme, takže Luďa Doplň (smích). Jinak stoper s kvalitní rozehrávkou, výborný hlavičkář, důrazný.

Tomáš Hájek

Častý terč našich žertů, ten to chudák schytává ze všech stran. Každý den sledujeme na internetu, kdo má svátek, a když to jméno není v kabině, tak ho přiřadíme k Tomášovi, takže je z něj třeba Ferdinand Hájek.

Roman Hubník

Hubňa je samozřejmě můj velký kamarád, hodně si spolu rozumíme, děláme srandičky a trávíme spolu někdy i volný čas. Je to můj parťák. Taky je to vůdčí osobnost v kabině i na hřišti, kapitán jak má být.

David Limberský

To je vlastně můj brácha (směje se). Lídr v šatně i na hřišti. Výborný fotbalista, který toho hodně dokázal. Srdcař, velká plzeňská ikona. A můj velký kamarád, trávíme spolu hodně času.

Milan Havel

Poctivý, pracovitý kluk. Hodný, nezkazí žádnou legraci. Malinko si šlape na jazyk, takže si z něj děláme srandu. Moderní obránce s velkou fyzičkou, běhá nahoru dolů, schopný hrát i v záloze. Myslím, že má před sebou slibnou budoucnost.

Jan Kopic

Výborný fotbalista, ale někdy létá v oblacích a musíme ho trošku srazit, usměrnit.

Aleš Čermák

Alda je hodný, pracovitý kluk, maká na sobě, neustále se chce zlepšovat. Výborný fotbalista, skvěle technicky vybavený. Trochu ho zbrzdilo zranění, ale už se zase dostává do formy. Levák, má to, jak se říká, v noze. Myslím, že to v budoucnu bude v Plzni hodně platný hráč.

Ubong Moses Ekpai

Technický fotbalista, ale nemluví moc česky, jde to ztuha. Nemá to snadné, sám jsem to na sobě zažil v Německu, když jsem tam přišel a neuměl jsem řeč. Nikdo se se mnou nebavil, musel jsem se učit ve škole německy. Snaží se ale, nějaká slovíčka ho učíme v kabině. Zapadl mezi nás.

Tomáš Hořava

Postavou mi připomíná Ludvu Homolku z populárního českého filmu (směje se). Hořka je výborný fotbalista, v kabině spíše samotář, který se nepouští do velkých debat, většinou každého usekne jednou větou. Přemýšlivý kluk, který má svůj svět. Nezkazí žádnou srandu, rodinný typ.

Daniel Kolář

Dáňa patří do naší party zkušených hráčů. Teď ho brzdí zranění, což je mi líto. Když je zdravý, je to platný hráč, sebevědomý, silový, fotbalový. Super kluk do party.

Patrik Hrošovský

Páťa roste, hodně se v kariéře posunul, je to náš motor. Hodně si v zápase bere míče od stoperů a rozděluje je. Dokáže je soupeři odebrat, je to hodně důležitý článek v sestavě. Založením je spíše kliďas, ale už jsem ho také slyšel zvýšit hlas.

Roman Procházka

Prochy je v týmu krátce, ale je to bezproblémový kluk, který do mužstva rychle zapadl. Inteligentní fotbalista, který na sobě pracuje. Dokáže být sebekritický, když se mu něco nepovede, hodně si to bere. Dříč.

Jan Kovařík

Už je v Plzni dlouho, teď se začíná více prosazovat. Děláme si z něj legraci, že když se mu nějaký zápas povede, hned mu prodlouží v Plzni smlouvu. Ptáme se ho, jak to dělá, že dokáže zabrat v pravý čas a dostane smlouvu na tři roky (směje se). Má levačku jako málokdo a výborné centry.

Martin Zeman

Zdobí ho také výborná levačka, má rychlé nohy i kličku. Ostřílený hráč, působil v zahraničí. Pohodový kluk, má velkou rodinu. Moc s námi nikam nechodí, odtrénuje a valí domů.

Pavel Bucha

Hodný chlapec, moc nemluví, moc se nesměje. Děláme si z něj srandu, jestli není naštvaný, že přišel do Plzně. Zatím se moc v kabině neprojevuje, ale na tréninku má dobré věci, je to šikovný fotbalista.

Michael Krmenčík

Krmelec je takový poplašňák, pořád je z něčeho vykulený. Na hřišti je to ale velice platný hráč. Teď je bohužel zraněný, ale mockrát nás podržel, spoléhali jsme na něj. Umí dát gól z ničeho, což je důležité. Má postavu, je rychlý, technický. Na tréninku je to tvrdý, nepříjemný protihráč.

Tomáš Chorý

To je náš Dino, jako Koller. Dobrý útočník se slušným zakončením. Chtělo by to ještě více chuti do života, jak se říká, více zarputilosti, vůle ukázat, že jsem lepší než Krmelec. I když v závěru podzimu hodně zabral, dařilo se mu. Kluk z Moravy, do mužstva zapadl. Bydlí v Plzni vedle mě, takže ho mám pod kontrolou (směje se).

Jakub Řezníček

Srandista, když něco z pusy vypálí, tak je to vždycky perla. Je to typ, který do šatny vnáší legraci, dobrou náladu. Po fotbalové stránce nepříjemný útočník, hrát proti němu není jednoduché. Když naskočí do mužstva, je to platný hráč. Maká na sobě, chce se zlepšovat.