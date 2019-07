V prvním zápase za jablonecký tým jste se uvedl, jak nejlépe to šlo…

Je to skvělý. Doufal jsem v to, že mě to dokáže nakopnout do dalších zápasů. Jsem rád, že mi to tam padlo už v té první půli. Nebylo to totiž povzbuzení jen pro mě, ale pro celý tým a pomohlo nám to ten zápas zvládnout.

Vypadalo to, že zakončujete s jakousi lehkostí.

Po té přípravě nevím jestli s lehkostí. Já jinak gól než po rychlým brejku snad ani dát nemůžu. Tentokrát to teda bylo výjimečně i hlavou, divím se, že jsem tam byl takhle sám.

Ten první gól přišel po parádním sprintu.

Byl tam skvělej výhoz od Hrubase (brankář Hrubý), přebral jsem si to, skočilo to o zem na prsa, dal jsem si to do běhu, přesprintoval jsem stopera a pak už jsem šel sám na branku. Natrénované to nebylo, trenér to po nás chce a tady vznikl ten prostor.

Druhý gól jste přidal pro vás netradičně hlavou.

Byl to snad můj první gól hlavou. Viděl jsem Jova (Jovoviće), že je sám a má to připravené na centr. Zařval jsem si, on mě našel na milimetry a pak už to bylo jen na mně, jestli to trefím. Bohu dík, že to vyšlo.

Už před zápasem se vědělo, že se vám proti Bohemians daří a dnes jste to jen potvrdil.

Dal jsem jim první svůj ligovej gól. Ve třech zápasech mám proti nim teď pět gólů, mám je prostě rád (úsměv).

Vyhovuje vám systém se třemi stopery, kterým se Bohemians prezentují?

Jsou tam větší prostory v tomhle systému. Takhle hrál v přípravě s námi i Rapid a také tam bylo dost míst na záběhy.

Představoval jste si nějak takto vaši premiéru?

Hlavně jsem chtěl to utkání zvládnout vítězně. Góly byly jen nadstavba.

Premiéra v novém dresu a dvě vstřelené branky, to vás určitě bude něco stát do klubové kasy, že?

Doli (Doležal) už říkal, že to bude cinkat. Nevím sice ještě kolik, ale snad to zvládnu utáhnout.

Nepomyslel jste na hattrick?

Jelikož jsem dal ten druhý gól až v 84. minutě, tak to by pak už muselo leda vyplynout z nějakého brejku. Bylo by to krásné, ale třeba příště.

Jaká podle vás byla hra jabloneckého týmu v poli?

Pořád tam ještě jsou rezervy. Musíme se hlavně jako celý tým ještě více sehrát a do dalších zápasů věřím, že to bude lepší a lepší.