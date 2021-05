Původně se mělo hrát v sobotu 29. května v Istanbulu, jenže Britové před pár dny zařadili Turecko na seznam zemí, kam se až na nejnutnější výjimky nesmí cestovat. V překladu: fanoušci by měli cestu hodně komplikovanou a na hráče by se po návratu na ostrovy vztahovala karanténa, což je problém hlavně kvůli Euru.

Jak to vyřešit? Anglická asociace se po zavedení restrikcí nabídla, že finále převezme - nabídla Wembley.

Tenhle nápad se činovníkům z UEFA zamlouvá, na tribuny by podle všeho mohli diváci. Na druhou stranu, je to pár dní, co Evropská fotbalová unie potvrdila Istanbul jako dějiště utkání. S tím, že na stadion přijde takřka čtyřicet tisíc lidí.

Pak však zasáhli politici a vydalo mapu (v Česku známý semafor) pro možnosti cestování v době koronaviru.

Turecko se ocitlo v červené "zóně", ačkoliv tam počet nakažených v posledních dnech klesá. Britský premiér Boris Johnson k tomu dodal: "Byla by škoda, kdyby fanoušci nemohli finále vidět na vlastní oči. Chtěl bych pomoci, bylo by skvělé mít anglické finále doma v Londýně."

Čekání na verdikt

Mnozí začali spekulovat, zda se město u Bosporu nestalo loutkou pro politiky. Cestování je nicméně dál omezeno i pro britské turisty lačnící po návštěvě Řecka, Francie či Malty.

Sny na ostrovech však hatí i přístup Turecka. Tamní ministr sportu už jedná s UEFA. Země se pochopitelně nehodlá jen tak vzdát - pokud by přišla o finále, pravděpodobně by žádala výrazné odškodnění.

Z Istanbulu už navíc zaznělo, že vše je připraveno a se zápasem počítají i hotely. "Je tady spousta nevratných rezervací," upzornil deník Daily Sabah.

Jak to dopadne? UEFA má o finále rozhodnout do středy.