Bitva o mistrovskou trofej v Premier League bude ještě velmi zajímavá. K tomu má přispět i novinka, kterou se do přípravy chystají zařadit v Manchesteru City.

Po odehraných jednadvaceti kolech má Liverpool na čele Premier League čtyřbodový náskok právě přes Manchesterem City. Citizens se dostali téměř na dostřel svému největšímu konkurentovi díky čtvrtečnímu vítězství 2:1 ve vzájemném utkání.Rádi by ale svého soka v tabulce po posledním kole viděli za sebou, k tomu by jim mohla pomoci technika. Trenér Guardiola hodlá využít dronů.



O těch se v souvislosti s fotbalem mluvilo už před Vánocemi. V Bundeslize totiž fotbalisty Hoffenheimu sledoval při tréninku dron vyslaný zástupcem Werderu Brémy. V Premier League však taková aféra, kterou rozpoutal jeden dron v Německu, nehrozí.

Jak uvedl deník The Sun, City chtějí drony využít během vlastních tréninků. Hlavní smysl této pomůcky má tkvět v tom, že na záběrech pořízených z výšky bude lépe vidět rozestavění hráčů a vůbec dění na hřišti.



Trenérský štáb španělského kouče tak bude muset zasednout do školních lavic a absolvovat povinný kurs. Jestli to Manchesteru City bude stačit k mistrovskému titulu, ukážou následující měsíce.