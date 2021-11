Nenajdete skloňovanější jméno fotbalisty v Česku. Michael Krmenčík rozděluje národ tak, jak dlouho nikdo před ním.

Důvod? Jeho chování. Ano, získal pár nových přátel v Edenu, avšak jinak si zavřel dveře všude jinde.

Tedy, ne úplně všude. Zdá se to poněkud zvláštní, ale osmadvacetiletý útočník Slavie byl povolán do národního týmu.

Připomeňme si, proč je to zvláštní. Krmenčík nejprve urážel Plzeň – klub, kde vyrostl. Vulgárně. Pak ve vzájemném šlágru kosil soupeře a provokoval oslavou svého gólu. Na závěr se – podle informací ze západu – vysmíval bývalým spoluhráčům. Kvůli tomu, že mají menší plat.

Ať se fanoušci Slavie nezlobí, tohle je přes čáru.

Vzpomeňte si na Benzemu

Pokud je to postoj jednoho fotbalisty, prosím. Je to jeho boj. Leč povoláním tohoto fotbalisty do reprezentace získal celý příběh jiný rozměr. Pomiňme fakt, že se potká s těmi, které urážel. Jde o to, že národní tým musel padnout na setsakra velké dno (před Kuvajtem a Estonskem!), aby o hráči s takovým kreditem uvažoval.

Krmenčíkovi by v jeho situaci navíc nepomohlo nic, ani hattrick. Tady pomůže jen čas…

Kdysi dávno se Francouz Karim Benzema snížil k vydírání spoluhráče. Z francouzské reprezentace byl vyhozen. Vrátil se letos, po šesti letech.